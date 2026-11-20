Alle 16.16 di giovedì, ora di Shenzhen, i tre uomini più potenti del mondo si sono seduti allo stesso tavolo. Novanta minuti dopo erano già in piedi. Dieci minuti di frasi davanti alle telecamere, ottanta a porte chiuse, poi tutti fuori. Trump è salito subito sull’aereo, Putin è rimasto da solo a fare la conferenza stampa e Xi se n’è andato a casa. È finito così il primo trilaterale della storia tra Stati Uniti, Cina e Russia, a Villa Kylin sulle colline di Shenzhen, il vertice che doveva cambiare il mondo ma ha solo confuso le gerarchie dalle quali è uscito un solo vero vincitore, il padrone di casa.

La mattina era già stata una prova generale. Prima Trump ha visto Putin, non un bilaterale vero ma un “pull-aside” di 35-40 minuti.Trump lo ha abbracciato, lo ha chiamato “amico mio” in diretta tv, gli ha detto che da quegli incontri potevano uscire «un sacco di cose meravigliose». Riferisce di aver parlato «a lungo» con lui della guerra in Ucraina, mentre per il Cremlino è stato un incontro preparatorio. L’incontro con Xi è arrivato subito dopo, comprensivo del cosiddetto pranzo di lavoro al quale Vladimir non è stato invitato. Il cinese ha posto Taiwan come linea rossa e ha ottenuto la rassicurazione che Washington non ne sostiene l’indipendenza. Ha chiesto di intensificare il dialogo sul commercio in vista della scadenza della tregua sui dazi e chiede che l’intelligenza artificiale resti «sempre sotto il controllo umano». Da parte sua il presidente Usa non vuole nessuna «regolamentazione globalista» che freni la «superintelligenza» americana.

Di pomeriggio finalmente il tavolo a tre. Xi a presiedere, Trump a parlare di nucleare, Iran e Ucraina, Putin di «responsabilità comune». In apertura Trump ha definito il vertice «storico», ha detto che sulla riduzione degli arsenali si può lavorare pur ammettendo che è «molto difficile» rinunciare a quelle armi. Xi ha paragonato le armi nucleari a una «spada di Damocle» sospesa sull’umanità e chiedendo che siano distrutte e vietate «in modo completo». Gesto popolare e indolore per la Cina che ha molte meno atomiche rispetto a Russia e Usa. Per Xi il confronto è stato «positivo, costruttivo e fruttuoso», mentre Putin, mentre lo salutava, gli diceva: «Credo che nessuno si aspettasse che andasse così bene». Come il più umile degli ospiti.

IL DOCUMENTO FINALE

Infine è arrivata la dichiarazione. Quattro punti, intitolata “Dichiarazione dei capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti per la pace” (mentre fanno la guerra), in cui si parla di riforma dell’Onu, di produzione petrolifera che deve essere aumentata «a beneficio di tutti i Paesi», e della Corte penale internazionale e organismi analoghi che «non devono abusare della loro giurisdizione». Sulla guerra nucleare un semplice appunto: non può essere vinta e non deve essere combattuta. Silenzio sull’Ucraina.

Xi ha ottenuto il massimo di quello che poteva ottenere.Ha ricevuto tutti a casa sua, ha dettato l’ordine del giorno e ha strappato a Trump la rassicurazione su Taiwan.Ha ottenuto la foto dei tre grandi alla pari, ma a casa sua. La Cina padrona del tavolo dove l’illuminato presidente ha perfino parlato di disarmo in mezzo a due “guerrafondai” flagranti.

RISULTATI MINIMI

Trump, al contrario, ha ottenuto il minimo: è arrivato da ospite e come tale si è comportato, ma anche troppo, abbassandosi al livello del padrone di casa e dell’altro commensale. Ha cancellato la cifra morale che un presidente della più grande democrazia del mondo dovrebbe far pesare, per abbracciare due dittatori che calpestano regolarmente libertà, diritti e tribunali indipendenti. In cambio ha portato a casa vaghe promesse sui temi che a lui interessano meno.Per assurdo meglio di lui ha fatto Putin, arrivato a Shenzhen come un parente povero che viene finalmente invitato alla cena dei ricchi. Non aveva un vero bilaterale con Trump, nemmeno un vertice suo con Xi, eppure è lui quello che alla fine sembrava più felice. Per la prima volta dopo anni di isolamento occidentale era seduto alla stessa tavola con i presidenti americano e cinese (che si stanno anche dando da fare per toglierlo dall’imbarazzo di una condanna per crimini di guerra). In compenso lo hanno lasciato da solo in conferenza stampa dove ha dato il peggio di sé promettendo vendetta per gli attacchi ucraini al ponte di Kerch.