Mentre i giovani comunisti scendono in piazza agitando proteste contro il governo e paralizzando gli atenei, quelli di destra vincono alle urne e ribaltano i rapporti di forza alla Sapienza. È il senso profondo di un voto che spazza via anni di immobilismo e smentisce chi pretende di parlare a nome degli studenti. I numeri segnano una svolta storica: 7155 voti di lista, oltre cinquemila in più rispetto al 2024, un seggio in Senato accademico (che mancava da 18 anni), quasi quintuplicati gli eletti nelle assemblee di facoltà, oltre 80.

Il responso delle urne racconta quindi una doppia realtà: da un lato la piazza rumorosa e ideologica, dall’altro la crescita della destra e l’arretramento della sinistra e dell’UdU, legata alla Cgil, che esce dagli organi centrali dell’ateneo più grande d’Europa. Per il neo eletto Simone D’Angelo, «dopo 18 anni, Azione Universitaria torna a sedere in Senato Accademico alla Sapienza. Un risultato storico che rompe finalmente il monopolio politico e culturale della sinistra nel più grande Ateneo d’Europa e restituisce voce a migliaia di studenti che, per troppo tempo, non si sono riconosciuti in una rappresentanza universitaria sempre più autoreferenziale e ideologizzata».

Un segnale che suona come una bocciatura, proprio nel giorno delle mobilitazioni antigovernative e una conferma del consenso verso l’area di centrodestra, ben oltre Roma. D’Angelo insiste sul metodo e sui contenuti: «Con il programma “Sapienza Sociale” abbiamo proposto un modello alternativo di rappresentanza, che rimetta al centro il diritto allo studio, il caro affitti, il costo dei libri, il benessere psicologico, le opportunità professionali e il merito. Perché l’università deve tornare a essere uno strumento di emancipazione sociale, non un palcoscenico permanente per battaglie ideologiche». Una linea che chiarisce anche l’orizzonte politico: «Non intendiamo sostituire un’egemonia con un’altra, ma spezzare la pretesa che esista un solo pensiero legittimo dentro l’Ateneo. Il pluralismo non è una concessione della sinistra: è un diritto di tutti gli studenti».

Luca Tallarico, presidente di Azione Universitaria Sapienza, sintetizza così l’impatto del risultato: «Un’onda di rinnovamento attraversa l’Ateneo più grande d’Europa: gli studenti hanno voluto lanciare un netto messaggio di discontinuità rispetto le liste che in questi anni hanno guidato gli organi di rappresentanza senza migliorare la loro condizione». E aggiunge: «È inoltre sempre più evidente quanto gli universitari non si sentano rappresentati da una sparuta e rumorosa minoranza di estrema sinistra che tiene in ostaggio la didattica con prevaricazioni e occupazioni violente».

Il sorpasso sull’UdU e l’avanzata nazionale premiano una presenza concreta: «Sindacalismo studentesco, iniziative sociali, sportive e culturali: il nostro modello di rappresentanza è attrattivo e l’exploit di oggi lo certifica», spiega Nicola D’Ambrosio, presidente nazionale di AU, avvertendo: «Da domani i nostri ragazzi saranno ancora di più a lavoro, dalle facoltà al Senato accademico, per scrivere tutta un’altra storia». Alla Sapienza, come alle elezioni, non vincono le piazze infuocate, vincono i fatti.