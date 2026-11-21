La professoressa Michela Ponzani è attivissima: veleggia da una presentazione di un libro (quello di D’Alema) a uno studio televisivo (quello di Formigli su La7) e ovviamente, sarà perché ha molto a cuore il suo mestiere, ci fornisce lezioni di storia.

Con qualche non trascurabile scivolone: ma si sa che la docente è ormai il nuovo oracolo della sinistra e chissà che non tocchi a lei, in caso di vittoria elettorale del duo Schlein-Conte, il ministero che fu di Giovanni Gentile, il cui omicidio ovviamente fu per Ponzani più che giustificato.

Così da Formigli, a Piazzapulita, ha inanellato una serie di opinioni sue spacciate per verità inconfutabili. Naturalmente ha tirato in ballo Almirante e il caso Peteano: qui la nostra storica ha confuso Vinciguerra con Cicuttini (il telefonista della strage) ignorando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Venezia del 5 aprile 1989 che smonta la tesi accusatoria sulla presunta operazione alle corde vocali di Cicuttini che Almirante avrebbe finanziato. Ma il massimo lo ha toccato sostenendo che il filosofo Julius Evola aveva “abituato” i giovani neofascisti all’uso della violenza per sovvertire la democrazia.

Ora, certamente nell’opera di Evola vi sono elementi da rifiutare (a cominciare dal suo razzismo per non dire del suo antisemitismo e della sua misoginia) ma non fu un allevatore di bombaroli.

Innanzitutto Evola venne assolto con formula piena nel processo contro i Fasci d’azione rivoluzionaria per una serie di attentati compiuti da quell’organizzazione (1947).

In secondo luogo ciò che di Evola si leggeva nelle sedi missine erano l’opuscolo “Orientamenti” (1950) e il testo “Gli uomini e le rovine” (1953) dove non vi è alcun invito alla violenza, e dove semmai i giovani lettori venivano “educati” all’impersonalità attiva, a sviluppare una tenuta interiore dinanzi a un mondo in decadenza, a non cadere preda dei materialismi incarnati dalla dottrina marxista e da quella capitalista fondata sul predominio dell’economia per rifarsi ai valori della Tradizione opposti al mondo in cui prevaleva l’imperio delle masse.

Evola, pensatore assolutamente inattuale, era anche assai schivo dinanzi ai gruppi di giovani che andavano a trovarlo nella sua casa spartana in corso Rinascimento a Roma, si occupava del Graal e del sacro Romano Impero più che di tessere di partito, disprezzava i comunisti in quanto «piccoli uomini» secondo il dettato dello Zarathustra nicciano ma non predicava violenza, semmai l’estraniarsi dalle «piccole guerre» per combattere dentro di sé la vera e più grande battaglia contro «l’anima concupiscibile».

Non si spiega altrimenti quanto detto da Ponzani se non come rimasticatura dell’indegnamente famoso libello di Giulio Salierno “Autobiografia di un picchiatore fascista” (Einaudi, 1976) dove narra di quando fu condotto, ahilui, al cospetto di Evola con un gruppo di «camerati». E afferma di essere uscito da quella casa con la convinzione di dover usare tritolo e rivoltella.

Memorie che costituirono forse l’obolo che l’ex camerata Salierno dovette pagare dopo avere ottenuto la grazia nel 1968 mentre si trovava in carcere per un omicidio commesso durante una rapina nel 1953.

Molto comodo dare a Evola la colpa di una inesistente filosofia della violenza che lo avrebbe ispirato. Il resoconto di quell’incontro ha peraltro un finale comico: Salierno provò imbarazzo e fastidio per il carisma del “mago” Evola e chiese di andare in bagno, comodo rifugio per stemperare il nervosismo che quell’uomo in sedia a rotelle gli aveva provocato.