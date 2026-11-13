È fatto a cubetti il segreto di un gran risotto

L’autunno è arrivato, seppur con un certo ritardo, e ha gentilmente addobbato la natura del suo foliage più pittoresco. La luce filtra sempre più a fatica dalle finestre e sulle tavole del nord Italia, ad accompagnare la malinconia della stagione, torna il risotto. Trova il suo spazio a partire da ottobre, tra i funghi e la nebbia bassa, e non lascia i menù almeno fino a primavera. Non che durante le altre stagioni scompaia, vista la sua trasversale popolarità che ormai va dalle cucine bisunte dei fuorisede a quelle specchiate degli stellati di mezzo mondo. Con profondo dispiacere di molti, durante questa scalata pop il risotto ha subito due maltrattamenti, di natura opposta ma entrambi ugualmente sgradevoli: da una parte, entrando nelle case di tutti, il risotto è stato volgarizzato, venendo talvolta associato impropriamente a qualsiasi primo piatto contenga del riso. Dall’altra, come troppo spesso capita, il risotto è stato vittima di una severa gentrificazione culinaria fatta di ricette inutilmente perverse e ingredienti del tutto superflui. Il risotto deve necessariamente essere un gesto semplice e rincuorante: serve poco più di mezza cipolla bianca battuta fine fine, il giusto cereale (Arborio o Carnaroli i più diffusi), un bicchiere di vino bianco, del brodo caldo e una noce di burro freddo. Partendo da queste certezze si può costruire sopra altro, sbizzarrendosi soprattutto con formaggi semi-stagionati e aromi, ma è difficile raggiungere l’equilibrio e la rotondità dell’umile crosta di parmigiano. È sufficiente farla a cubetti e aggiungerli al risotto in cottura: a differenza delle mantecature che avvengono a fuoco spento, la crosta di parmigiano ha bisogno di una decina di minuti nella pentola bollente per esprimersi. A fine cottura, i cubetti di crosta saranno ormai teneri e il risotto ne avrà accolto il sapore. Chiamano glutammato la molecola che restituisce quella ricchezza di gusto (il noto “umami”), e si dice che sia grazie ad essa se alcuni alimenti - tra cui il parmigiano, che ne è ricco - ci fanno sentire così coccolati. Mia nonna Margherita questo non lo ha mai saputo, ma quanto sono dolci le carezze del suo risotto...