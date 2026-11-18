In una straordinaria imitazione di Giulio Tremonti realizzata da Corrado Guzzanti a inizio anni 2000, l’ex ministro dell’Economia spiegava con l’inconfondibile erre moscia a Serena Dandini la necessità per gli italiani di stringere la cinghia in vista dell’arrivo del «cetriolo globale». Tremonti-Guzzanti partiva appunto dal cetriolo, anzi cetriolo, per illustrare la spassosa parodia delle misure finanziarie.

Questa gag ci è tornata in mente nel giorno in cui il Campo largo si accapiglia semanticamente sulla patrimoniale. La premiata ditta Bonelli&Fratoianni è stata la prima a metterla sul tavolo, chiamandola con il suo nome: patrimoniale, ovvero una tassa sul patrimonio. Senonché in Italia esistono già 14 patrimoniali per miliardi e miliardi di euro (come ripete a ragione il presidente di Confedilizia) e anche a sinistra qualcuno si rende conto che si tratta di una misura impopolare.

Così è iniziata la ricerca di una espressione alternativa per esprimere lo stesso concetto: una nuova tassa (il famoso cetriolo). In attesa di decidere la soglia - 2 milioni? 5 milioni? 100 milioni?

100mila euro? - i partiti hanno iniziato a giocare alla roulette dei nomi. Landini (Cgil) ha iniziato a parlare di «contributo di solidarietà» per cercare di indorare la pillola. Conte, scaltro com’è, da subito ha compreso che parlare di patrimoniale a un popolo vittima di una pressione fiscale già altissima sarebbe stata un autogol. Per questo ha scavato la trincea del «prelievo sulle grandi ricchezze».

“Prelievo” suona meglio di “patrimoniale”, certo. Il Pd rilancia con «imposta minima sui grandi patrimoni», mentre il senatore grillino Ettore Licheri ha rispolverato la «tassa sulle rendite finanziarie».

Avs allora si è lanciata in contropiede con l’espressione «imposta sui grandi patrimoni». Insomma, l’importante è metterci qualcosa di grande o di “super”, locuzione cara al segretario Pd Elly Schlein: «Serve una tassa sui super ricchi».

La neolingua del Campo largo, però, si sta dando da fare anche sulla questione cruciale del posizionamento in politica estera. Visto che M5S e Pd hanno posizioni molto distanti riguardo al conflitto in Ucraina, si sta cercando sul dizionario un’espressione che tenga dentro lo stop agli aiuti militari a Kiev che chiede M5S con lo schieramento più filo-Ucraina del Pd. Nell’ultimo round di trattative sulla dicitura da inserire nel programma, dal documento sono sparite le parole “armi” e “militari”, ma i Cinquestelle non ci stanno e contestano anche la genericissima espressione «sostegno». Sostegno a parole? O con i soldi? Nei giorni scorsi, mentre la coalizione è unita nel dire no al riarmo, qualcuno ha timidamente proposto addirittura di scrivere nel programma la locuzione «armi difensive». Armi difensive, l’ultimo stadio della neolingua.