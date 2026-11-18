State seri, se potete; torniamo a parlare di Aboubakar Soumahoro, il sedicente bracciante sfruttato, originario della Costa d’Avorio, pescato dalla coppia Fratoianni-Bonelli e proiettato in Parlamento.Abbiamo scoperto che il bellimbusto, che riuscì nella facile impresa di ingannare i due instancabili cacciatori di figurine da candidare, non si è fatto i muscoli nei campi, ma in palestra. I video nei quali, in giacca e cravatta, parla di immigrati, lavoro, carovita, islam e quant’altro, destano un interesse pari a zero. Per suscitare simpatia e far parlare di sé, alla ricerca disperata di un elettorato che non ha, Aboubakar si è ridotto così a postare n rete immagini che lo ritraggono nell’arte di sollevare pesi. «La vera forza non è superare gli altri, ma non smettere mai di superare sé stessi»: la scritta comica campeggia sulla foto che lo vede impegnato con un manubrio di quattro-cinque chili massimo; che per uno della sua stazza non è grande sforzo.

Il punto è cosa significa superare se stessi. Il destino di Soumahoro, a riguardo, è scritto.L’ivoriano andrà oltre i limiti umani non nel pompaggio dei bicipiti, ma nello sprofondo personale. È pronto a tutto per tornare in Parlamento, ma ha più probabilità di finire all’Isola dei Famosi, dove finalmente si confronterà, probabilmente per la prima volta, con le difficoltà di procurarsi il cibo strappandolo alla natura.Tutto nel solco “dignità zero”, tracciato fin dall’inizio della sua avventura parlamentare.Si presentò il primo giorno con gli stivali ricoperti di fango, a rivendicare da dove veniva e chi voleva rappresentare. Tempo un paio di mesi, la prima mutazione. Si trovò a rivendicare il diritto all’eleganza per difendere la moglie, molto attenta al proprio abbigliamento e alla propria apparenza, finita agli arresti domiciliari per la gestione allegra dei fondi della cooperativa per l’accoglienza ai migranti che gestiva con la madre. L’accusa era di tenersi gran parte dei soldi per i propri lussi facendo vivere nella miseria ospiti e collaboratori. Imbarazzante al punto che perfino Fratoianni e Bonelli lo scaricarono, insensibili al video con cui, in lacrime e a mani giunte, il loro parlamentare tirò in ballo i figli e accusò l’opinione pubblica di trattarlo come «il negro da cortile» e di volerlo morto.Dal fango sulle scarpe a quello, più genuino e sporcante, sulla propria reputazione, è da quattro anni che Aboubakar migra come un’anima in pena in Parlamento in cerca di una poltrona più che di riscatto.

Si è guardato a sinistra, poi al centro, poi a destra, poi a centrosinistra. Unico punto fermo della sua legislatura, l’abbonamento in palestra, perché Soumahoro è l’immigrato più narcisista arrivato in Italia e perché fortificare il corpo fa bene anche allo spirito. A dir la verità, affari della moglie a parte, ha fatto parlare di sé più lì in calzoncini che in Parlamento.Due anni, fa denunciò pubblicamente di essere stato insultato mentre si allenava da una ragazza, che gli avrebbe rimproverato di «fare una bella vita, negro che sei, tra palestra e noi che ti paghiamo». L’anno scorso, postò un video in cui pompava con la canzone di Ghali, Cara Italia, come sottofondo.Il suo guaio infatti non sono i pesi, bensì il fatto di essere lui un peso, il classico trasformista dei miei stivali che nessuno si vuol caricare politicamente.Un anno fa dichiarò al Foglio di essere pronto a ricandidarsi con forze politiche che avessero il Tricolore nel simbolo, facendo capire che apprezzava il Piano Mattei di Giorgia Meloni sull’immigrazione e chiarendo che per lui destra e sinistra sono concetti superati, o comunque superabili. Nessun segnale da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Così è tornato a sinistra e pro invasione, ma il suo progetto di riciclarsi in un nuovo gruppo centrista insieme a Riccardo Magi e all’immarcescibile Bruno Tabacci è andato a ramengo, perché la Camera ha bocciato il tentativo di accrocchio parlamentare, in uno dei rari casi in cui la politica sa riscattarsi.Che ne sarà quindi di Aboubakar? Lavorare con moglie e suocera è sconsigliabile, visto come le signore trattano chi fatica sotto di loro. Anche i colleghi braccianti non lo aspettano a braccia aperte. Un servizio, piuttosto documentato, di Striscia la Notizia mise in dubbio con interviste a veri raccoglitori stagionali, i suoi trascorsi sui campi, il sindacato lo cacciò con l’accusa di mettere sé stesso davanti alla causa dei lavoratori e restano ancora irrisolte le contestazioni sulla gestione dei fondi raccolti dalle donazioni per gli extracomunitari sfruttati dai caporali. Ma come dice lui stesso di sé, non c’è limite che Soumahoro non può superare. Così, in attesa di risollevarsi, il bell’ivoriano solleva i pesi e l’umore di chi lo segue sui social.