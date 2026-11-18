Abbiamo avuto e abbiamo i professori militanti, i giornalisti militanti, gli attori militanti, i giudici militanti. Ora abbiamo anche gli storici militanti. E lasciamo stare il fatto che fare lo storico e fare militanza sono due cose che tra loro fanno a pugni. Gli storici militanti vanno in tv e fanno politica, accusando la destra di voler riscrivere la storia.

Si determina così un pericoloso corto circuito: chi fa storia, anziché starsene lontano dall’attualità e evitare sermoncini edificanti, riceve autorità e legittimazione da talk show che fanno ascolti e si sente in diritto di intromettersi nel dibattito politico. Ma in che modo? Pontificando dal piedistallo della “kultura” e puntando l’indice contro chi vorrebbe fare revisionismo. E lasciamo stare che riscrivere la storia dovrebbe essere la prima ambizione di uno storico serio, diamo per certo che della storia debba esistere una sola versione, quella che piace alla sinistra, quella che li consola e li depura dall’avere aderito in passato a un’ideologia sanguinaria come il comunismo, educhiamoci alla tolleranza verso questi pericolosi detentori del Verbo. Il punto è che questi storici somigliano a coloro che se ne stanno rinchiusi in un carcere di pregiudizi: «La tendenza dei giudizi universali - ammoniva Nietzsche - è la tendenza verso la fine dell’umanità. Le verità assolute sono strumento di livellamento...».

PEDAGOGIA D’ACCATTO

Insomma questo è più che il tradimento dei chierici, questo è un tentativo di pedagogia d’accatto. Dobbiamo essere educati o ri-educati e, ove non sia possibile, censurati.

Lo storico Augustin Cochin descrisse egregiamente la mistica dell’estremismo del pensiero(Meccanica della rivoluzione, Rusconi, 1971) : «Uno sforzo intellettuale qui vive unicamente per il consenso che riceve, l’opinione crea l’essere. È reale ciò che la società vede, vero solo ciò che essa comprende, buono soltanto ciò che essa approva».

Lo storico militante in questa operazione culturale è indispensabile: lui (o lei) predica il ritorno del fascismo sotto altre forme, più insidiose, più tendenziose, e gli applausi social del branco di riferimento fanno il resto.

Lì la storia viene triturata, parcellizzata, centrifugata per essere servita all’ora di cena come pozione salvifica dalle destre-destre. Ciascuno e ciascuna si incarica di una speciale missione “rigeneratrice” di una società dove la “democrazia è in pericolo”. Così abbiamo la storica militante Ponzani che diventa l’anti-La Russa. Lo storico militante Montanari che si incarica di spiegarci quanto Meloni sia vicina al razzismo. E ancora la stupefacente metamorfosi di Alessandro Barbero, che è storico vero, che fa il predicatore omaggiato da Askatasuna fino ai più giovani seguaci della storia militante, esaltati al pari degli anabattisti di Münster descritti da Yourcenar ne L’Opera al nero, come il Carlo Greppi autore di un libro di testo dove si piazzano stilettate contro il governo Meloni.

Lo stesso Greppi che nei ringraziamenti del testo inserisce un ex militante di Askatasuna: quando si dice che le affinità elettive contano, contano eccome.

SCIATTERIA

A tutti questi ha passato il testimone Eric Gobetti, che scrisse un libro dal titolo irridente E allora le foibe? (casa editrice Laterza, guarda caso...). Una battuta comica per colpire la destra che sulle foibe aveva condotto una battaglia di verità utile all’intera comunità nazionale. Gobetti rivendicò la sua libertà di studioso e disse di temere aggressioni fasciste (mai peraltro avvenute) fingendo che potesse passare senza critiche il suo prestarsi consapevolmente a dare dignità estetica e fondamento scientifico al negazionismo sulle foibe e comunque alla versione riduzionista di quella tragedia. Si è giunti a suggerire l’adozione nelle scuole di un pamphlet divulgativo come quello di Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone (sintesi del libro: il Duce non amava gli italiani).

Ma del resto se una storica militante può dire in tv senza che nessuno le rida in faccia che De Felice è superato da anni può valere tutto. Mentre si accusa la destra di falsificare la storia, la sinistra se ne impadronisce, la svilisce e la piega alla sua sciatta propaganda.