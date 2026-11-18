Dall’Argentina, Lucia, dopo la visita di Leone XIV, scrive su X: «Sono anni che non mi considero più praticante. Tuttavia, c’è qualcosa nelle canzoni della chiesa (e in molti altri rituali) che mi riempie di una pace inspiegabile. Forse in fondo è perché sento che qualcuno mi parla e, per di più, mi ascolta».Queste parole dicono molto sul nostro tempo, sui sentimenti che tanti hanno oggi verso la Chiesa Cattolica. Magari senza neanche dirlo.I viaggi del Papa stanno facendo emergere il desiderio di Dio sepolto sotto la coltre di solitudine nichilista di questi anni. Ed è molto più utile leggere i commenti della gente comune sui social che quelli dei media. I quali del resto hanno tenuto bassissimo il viaggio di Leone in America Latina, mentre i social sono inondati dallo stupore anche di non cattolici.Scrive Leo, ebreo, dall’Argentina: «Può un ebreo emozionarsi per le manifestazioni di fede prodotte dalle messe di Leone XIV? Certo che sì... Forse ciò che più emoziona è questa riscoperta della spiritualità, e il bisogno di avvicinarsi a Dio, dopo un periodo in cui la religione sembrava venire meno nella vita di tante persone... Io sono ebreo e mi sono emozionato fino alle lacrime»).

Ecco cosa ha mosso le folle enormi che nei viaggi di Leone, in questo anno e mezzo, si sono viste dovunque (perfino nella laicissima Francia). Su Libero avevamo segnalato questo fenomeno storico e diversi commentatori (anche cattolici) hanno poi ripreso lo spunto, ma spesso per tirare il Papa dalla loro parte, senza capire che è sete di Cristo, quella che si manifesta.Peraltro Leone stesso, sull’aereo del ritorno, ha spazzato via tutte le possibili interpretazioni politiche («Insisto nel fatto che il messaggio che porto non è politico, anche se ci sono alcuni che cercano di costringermi a destra o a sinistra»).Queste folle non vanno neanche considerate un «successo personale» di papa Prevost, come ritiene qualche commentatore cattolico.

È un’idea da cui Leone rifugge decisamente. Non a caso si presentò, appena eletto, dichiarando «un impegno irrinunciabile» a «sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato».Parole che vengono anche dal suo carattere mite e pacato, ma soprattutto dalla consapevolezza che il ministero a cui Dio chiama deve prevalere sul proprio io. Il Papa deve indicare Cristo, non se stesso.Un concetto importante dopo un pontificato come quello bergogliano a volte improntato al protagonismo e alla ricerca dell’applauso del mondo per la propria persona, anche a costo di attaccare la Chiesa.

Non a caso Leone, congedandosi a Lima dalla sua gente che lo acclamava gridando «Viva il Papa!Viva Leone!», ha risposto dal balcone: «Viva Cristo! Viva la Vergine Maria! Viva la Chiesa Cattolica!».Ma, attenzione, sbaglierebbe chi credesse che questo voler “sparire perché rimanga Cristo” sia la scelta di un Papa rinunciatario, con poco carisma e senza personalità. È vero l’esatto contrario e proprio il viaggio apostolico in America Latina lo ha dimostrato.Questa è la vera differenza rispetto agli altri viaggi, anch’essi strepitosi, in Africa, in Spagna e in Francia.

Perché l’America Latina ha fatto emergere la storia di Robert Prevost, i suoi lunghi anni da missionario in una terra - il Perù - piena di bellezza e di fede, ma anche piena di sofferenza e miseria. Ha riportato alla luce il padre Robert che raggiungeva i villaggi più sperduti e inaccessibili delle Ande a cavallo (non essendoci altri mezzi) e lo faceva da giovane prete e poi anche da vescovo. Quando lui stesso portava aiuti, cibo, medicine e soprattutto portava a tutti la consolazione di Cristo.Non a caso sia in Argentina che in Perù i momenti più toccanti sono stati quelle veglie con milioni di giovani che cantavano per lui “Alma Misionera”: lui ascoltava e a volte cantava con emozione questa preghiera del missionario che chiede al Signore di andare dove gli uomini hanno bisogno di Dio, per portare la speranza e la gioia del Vangelo dove aspettano il Suo conforto e anche dove non lo aspettano.Sono stati lunghi anni di missione che il Papa ricorda con struggente nostalgia chiamando tutta la Chiesa a farsi missionaria («com’è bello essere discepoli missionari, donare la propria vita a Gesù Cristo, proclamare la Buona Novella del Vangelo!»).IL

Fra l’altro padre Prevost, da missionario, visse anche la minaccia del terrorismo marxista. A Santa Cruz de Succhabamba, il Papa ha ricordato i martiri di Chimbote: i sacerdoti Michal Tomaszek, Zbigniew Adam Strzalkowski e Alessandro Dordi, uccisi in Perù nel 1991 dai terroristi di Sentiero Luminoso.Avevamo raccontato la loro storia su Libero del 10 agosto. Già nel dicembre scorso il Papa li aveva ricordati. In Perù lo ha fatto di nuovo: «Con l’arrivo dei primi evangelizzatori, da Toribio de Mogrovejo ai Martiri di Chimbote, il seme del Vangelo in queste terre non ha mai smesso di germogliare e di dare frutto, in modo discreto, lontano dagli applausi e dai grandi riconoscimenti».

I guerriglieri maoisti imputavano ai missionari di aiutare quella popolazione poverissima che i rivoluzionari invece volevano disperata per alimentare l’odio di classe e la rivolta.Consideravano i missionari che facevano del bene come emissari dell’imperialismo, della Cia e di Giovanni Paolo II.Anche padre Prevost, che oltretutto era americano come altri padri, in quegli anni, fu sotto la minaccia terroristica. Volevano che se ne andassero, ma lui e gli altri decisero di restare. Ecco le sue parole nell’intervista alla biografa Elise Ann Allen: «Ci sono stati dei martiri: nella diocesi a sud di Trujillo, Chimbote, sono stati uccisi tre sacerdoti. Ma noi siamo rimasti perché era importante restare accanto alle persone che servivamo. Ed è quello che abbiamo fatto».Leone viene da questa storia e vuole riportare la Chiesa all’ardore di chi ha evangelizzato il mondo. Ora si comincia a capirne la figura: è il Papa missionario.www.antoniosocci.com.