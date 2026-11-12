E la sinistra tace sul processo a Houellebecq

Non è più la libertà, è il suo fantasma, come nel titolo di un celebre capolavoro surrealista del regista Luis Buñuel, in cui i personaggi si ritrovano insieme a tavola per espletare le funzioni corporali, mentre per mangiare si rintanano da soli in bagno. È il capovolgimento materiale del senso, perseguito con inappuntabile nonchalance, passandosi le tartine all’aperitivo radical-chic. Signora mia, avete visto l’ultimo, inequivocabile indizio di fascismo, per cui un governo democratico, legittimamente eletto, pienamente inserito nel perimetro costituzionale, incalzato ogni giorno da opposizioni e media, si ribella ad essere raccontato come fascista, perdipiù in un manuale per le scuole? È la levata di scudi di queste ore delle anime belle in difesa di Laterza, editore del volume in cui Fratelli d’Italia viene descritto come «il partito che ha raccolto l’eredità» del fascismo (falso, e non da oggi, dal Congresso di Fiuggi del 1995, in cui la costituenda An rigettò tale eredità) e che «si distingue nell’attuazione di misure dichiaramente liberticide, come il ddl Sicurezza del settembre 2024» (falso, dal momento che il provvedimento è confluito in un decreto legge, firmato dal presidente della Repubblica e passato indenne da un ricorso alla Corte Costituzionale). Ora, il ministro Valditara si è permesso, con la maggior delicatezza eufemistica possibile, di far notare che «sarebbe opportuno» ritirare il libro «nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice», ed è stato subito regime, fascismo (eccola, la prova ad hoc della tesi già data per assodata in partenza), attentato alla libertà di pensiero. Poi, in uno di quegli scherzi perfetti che sa escogitare solo la cronaca, accade che la libertà di pensiero sia stracciata davvero. Qui vicino, in Francia, ai danni di uno dei massimi scrittori viventi, l’anarco-conservatore, il céliniano, il non intruppato per definizione Michel Houellebecq.

Incriminato per le sue idee, se non peggio: per le sue previsioni. Per aver scavato la parola fino a stanare le contraddizioni del presente e provato ad evocare il futuro. Quindi: per avere fatto il suo mestiere. Il rischio paventato non è nemmeno nuovo, lo grida dai tempi di “Sottomissione”: l’egemonizzazione islamica di fatto di vaste aree della Francia può ininescare il domino della guerra civile. «Quando interi territori saranno sotto il controllo islamista, credo che ci saranno atti di resistenza... Sì, le cose potrebbero degenerare». L’esposizione è urticante, certo, Houellebecq non è Harmony, evoca perfino «un Bataclan al contrario», ma non perché se lo auguri.

All’opposto: perché è tormentato dal rischio della grande collisione antropologica e civile, se le città francesi saranno sempre più in mano a gruppi umani che disprezzano alla radice i valori della République. Non solo: che lo rivendicano espressamente, basti pensare alla guerriglia urbana degli ultimi mesi, non di rado accompagnata da cori filo-islamisti come quelli in onore degli attentatori di Tolosa, di Montauban, o appunto del macello del Bataclan. Qui davvero cronaca e letteratura si fondono in un gioco di specchi, la seconda anticipa la prima che amplifica la seconda, il risultato si chiama realtà, e Houellebecq deve rispondere all’autorità giudiziaria di averla scorta prima degli altri. Una bestemmia, una fatwa (per ora?) laica, il falò della libertà d’espressione nel cuore dell’Europa. Nel mutismo generalizzato, e compiaciuto, di tutta quella pseudo-élite progressista (il termine esatto, houellebecqiano, sarebbe “cricca”) in trincea per la libertà di indottrinare i ragazzi con la falsità del governo fascista. Mesdames et messieurs, giratevi, c’è un caso di autentica libertà di pensiero amputata, di intellettuale alla sbarra per le sue idee, un Rushdie europeo. Oppure no, scusate, sbagliamo noi. Perché a voi non interessa la libertà, a voi interessa che tornino sempre i conti dell’ideologia.