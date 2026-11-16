Finora gli unici alieni certi sono i complottisti

Se domani un alieno atterrasse davanti alla Casa Bianca e dichiarasse che gli extraterrestri non esistono, in America qualcuno lo accuserebbe immediatamente di lavorare per la Cia. Perché il bello delle teorie del complotto è che hanno sempre ragione, soprattutto quando hanno torto. Le prove non ci sono? Sono state occultate. Gli scienziati smentiscono? Fanno parte del sistema. Un disco volante fotografato dall’alto si rivela un impianto d’irrigazione? Evidentemente gli alieni hanno deciso di dedicarsi all’agricoltura. Dalle scie chimiche ai terrapiattisti, nell’universo dei complottisti la realtà è solo un dettaglio fastidioso che si può sempre correggere.

Daniel Lavelle, giornalista britannico del Guardian, è partito alla ricerca degli extraterrestri e ha scoperto una specie forse ancora più misteriosa: gli esseri umani che non cambiano idea nemmeno davanti all’evidenza. Lavelle firma un brillante reportage, Vivono tra noi (Iperborea), attraversando l’America dei dischi volanti fra corsi per cacciatori di Ufo in Arizona, presunti rapiti dagli alieni, ex funzionari del Pentagono e «Starseed» ovvero persone convinte di aver vissuto su altri pianeti. Incontra persino lo «sciamano di QAnon», quello con il cappello con le corna diventato celebre durante l’assalto al Campidoglio. Sembra il cast di una commedia scritta sotto l’effetto di sostanze psichedeliche, invece è un reportage giornalistico. E nessuno sta scherzando.

Tutto comincia nel 2017, quando il New York Times rivela l’esistenza di un programma del Pentagono dedicato allo studio di fenomeni aerei anomali. Dentro c’è di tutto, video militari, testimonianze di piloti, funzionari dell’intelligence: improvvisamente gli extraterrestri sembrano aver trovato un ufficio stampa molto autorevole.

Lavelle, incuriosito, decide di verificare e qui comincia l’avventura fra il serio e il faceto: a Washington, nel 2025, l’ex funzionario dell’intelligence Luis Elizondo esibisce la fotografia di un gigantesco disco volante. Peccato che alcuni investigatori online riconoscano nell’immagine due banalissimi cerchi d’irrigazione. In un’altra occasione, una presunta astronave madre fra le nuvole sembra essere il riflesso di una lampada sul vetro. Eppure, secondo un sondaggio Gallup dell’agosto 2026, il 78% degli americani è convinto che il governo nasconda informazioni sul fenomeno. Del resto, se non ci si fida del vicino di casa, perché mai fidarsi del Pentagono?

La domanda più interessante, però, non è se gli alieni esistano, ma perché tante persone continuino a credere a spiegazioni improbabili anche quando vengono smentite. La psicologa Karen Douglas ha individuato tre bisogni che possono alimentare le teorie del complotto: comprendere il mondo, sentirsi al sicuro e appartenere a un gruppo. Il complotto – offre una spiegazione semplice a una realtà complicata. Ma soprattutto regala a chi ci crede una gratificazione irresistibile, quella di sentirsi più intelligente degli altri che continuano ad abboccare alle verità ufficiali.

Per cui ogni smentita diventa un depistaggio, ogni assenza di prove la conferma che qualcuno le ha fatte sparire. Naturalmente, intorno a questa fame di mistero prospera anche un’economia fatta di conferenze, libri, documentari, podcast, corsi di avvistamento, magliette e gadget. La verità sarà pure là fuori – come recitavano gli X-Files - ma nel frattempo si può acquistare un biglietto per scoprirla. Sarebbe facile liquidare tutti come creduloni ma Lavelle capisce che dietro le storie più strampalate talvolta ci sono persone sole, disorientate, desiderose di trovare un significato per l’esistenza.

È qui che il libro abbandona la commedia e diventa un ritratto malinconico dell’America contemporanea, un Paese che ha perso fiducia nelle istituzioni e finisce per affidare le proprie speranze a creature provenienti da galassie lontane: perché se là fuori non c’è nient’altro, tocca darsi da fare quaggiù per trovare un senso.

Il complottismo è un gioco pericoloso in cui il banco vince sempre. Se compare una luce nel cielo, sono arrivati. Se non compare, si sono resi invisibili. Se la Nasa tace, nasconde tutto; se parla, sta mentendo. Il vantaggio di una teoria impermeabile ai fatti è che non può mai essere smentita. A conti fatti, l’unico avvistamento davvero sensazionale sarebbe un complottista che ammetta di aver preso una sbandata stellare. Finalmente.