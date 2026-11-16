Il compagno Marx mantenuto dal capitalismo

«Karl Marx: tanto improduttivo e irresponsabile quanto ci si aspetterebbe. I suoi documenti rivelano un reddito dignitoso, quasi interamente non derivante dal lavoro»: durissimo l’attacco che al profeta del Socialismo Scientifico ha dedicato James Freeman, vicedirettore della pagina editoriale del Wall Street Journal. “Attacco”. in due sensi. Innanzitutto, dal punto di vista della collocazione, perché è proprio l’inizio di un articolo che è uscito il 3 novembre. Ma “attacco” anche come contenuto, appunto perché incentrato sulle contraddizioni del personaggio.

«I lettori sapranno forse che Karl Marx era egoista, sgradevole e incline a lamentarsi continuamente di chi guadagnava più di lui. Tuttavia, chi ha letto le invettive contro il libero mercato del padre del comunismo potrebbe non rendersi conto che egli non era povero, almeno non in termini di reddito. Come molti dei suoi odierni seguaci, Marx possedeva titoli di studio di alto livello ed era abile nell’ottenere sussidi. Eppure, la sua famiglia si trovava spesso in difficoltà finanziarie a causa della sua mancanza di disciplina, di buon senso e di laboriosità».

CONTI IN TASCA

Fin qui, nulla di veramente inedito. Già nel 1954, ad esempio, Indro Montanelli aveva pubblicato un “libello” – sua definizione – intitolato Mio marito Carlo Marx, in cui si raccontava la genesi del Capitale dal punto di vista di una casalinga disperata, Ma, come prosegue Freeman, di nuovo c’è che lo storico dell’economia Phil Magness ha fatto letteralmente i conti in tasca a Marx, attraverso uno studio di cui ha dato conto in una serie di post su X. Ne risulta che solo circa il 12% di quanto Marx guadagnò nel corso della sua vita è stato acquisito attraverso lavoro retribuito. Il resto lo ha dovuto alla sua cerchia: addirittura il 65% proveniva dai sussidi che gli versava l’amico Friedrich Engels; il 16% da eredità in particolare della moglie, nobildonna tedesca; il resto da donazioni di amici e altre fonti. Insomma, l’uomo che costruì un intero sistema di pensiero sull’idea che il capitalista si appropria dei frutti del lavoro altrui, visse a sua volta per tutta la vita soprattutto a spese del lavoro altrui. La cosa è tanto più rilevante se si pensa che Engels nel novembre del 1850 si trasferì a Manchester ed entrò a far parte della Ermen & Engels, la fabbrica tessile di cui suo padre era socio, proprio per sostenere la famiglia Marx, malgrado la sua ripugnanza personale a diventare un capitalista a sua volta. Il teorico dello sfruttamento fu quindi finanziato per tre decenni dai profitti di una fabbrica tessile inglese, ovvero dallo stesso plusvalore che egli giudicava essere un furto.

Nell’Inghilterra vittoriana, il reddito medio della classe media si aggirava intorno alle 200 sterline all’anno: Marx raggiunse questo livello piuttosto rapidamente e lo superò di gran lunga a partire dalla metà degli anni Sessanta dell’Ottocento. Magness stima addirittura che una delle sue eredità equivalesse a un reddito annuo di 160.000-180.000 sterline odierne. 191.000-215.000 euro. A parte quattro o cinque anni di quasi indigenza nello squallido quartiere di Soho, quando tre dei suoi figli morirono in tenera età, non gli mancarono mai i soldi. Ma li sperperò. Il motivo per cui i conti di Marx sono così noti è che conservò tutto: decine di migliaia di lettere contenenti informazioni dettagliate sull’argomento. Marx afferma che il valore deriva esclusivamente dal lavoro e che il capitale è una forma di appropriazione, ma non ha prodotto quasi nulla e ha vissuto di sussidi fino alla morte.

INTERVENTISTA

Fa eccezione appunto quel 12% che guadagnò: proveniva principalmente dal giornalismo, come corrispondente del New York Daily Tribune dall’agosto 1851 al marzo 1862. Si trattava di un quotidiano borghese statunitense che pagava tanto a articolo. Insomma, era un free lance. Per chi ha presente il pacifismo ostentato da tanti marxisti di oggi, può forse rappresentare una sorpresa lo scoprire che Marx entrò in contrasto col giornale proprio perché con lo scoppio della Guerra Civile la linea editoriale fu in un primo momento pacifista, mentre il profeta del comunismo era a favore della “guerra giusta” di Lincoln per togliere di mezzo la schiavitù. Poi il giornale cambiò, e il caporedattore Charles Anderson Dana, che con Marx aveva avuto relazioni personali, nel 1864 divenne addirittura Assistant Segretary of War del governo nordista, il viceministro della Guerra. Ma nel frattempo il giornale aveva tagliato le corrispondenze, e Marx non se ne dolse più di tanto: diceva che scrivere articoli gli faceva perdere tempo rispetto ai suoi interessi principali. Pure interessante per certe posizioni dei marxisti di oggi è comunque un suo articolo del 15 aprile 1854, dopo la dichiarazione di guerra britannica alla Russia nella Guerra di Crimea. In una panoramica sulla situazione in Palestina ricorda che a Gerusalemme c’erano più ebrei che musulmani: 8.000 contro 4.000, su 15.500 abitanti in totale.