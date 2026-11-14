Il Pd dà 2 milioni agli abusivi di Spin Time ma niente agli evacuati per rischio crollo

Basta provare a immaginare che cosa potrebbe succedere se la Corte dei Conti leggesse le carte. E osservare chissà quale strada di fuga dovessero imboccare gli inquilini del Campidoglio.Nuovo capitolo Spin Time, il centro sociale talmente caro al sindaco Gualtieri che lo vuole comprare a spese nostre e regalarlo agli occupanti abusivi dello stabile romano. Ieri, i fuochi artificiali li ha sparati il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. Con parole e fatti chiari: «Oltre due milioni di euro di soldi pubblici stanziati per l’emergenza Spin Time, alberghi, pasti, trasporti, straordinari e persino 56mila euro più iva per il trasloco degli ex occupanti. Ora basta: abbiamo presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per chiedere di accertare eventuali danni erariali e responsabilità nella gestione di questa montagna di denaro pubblico. La Giunta Gualtieri ha prelevato 2.066.000 euro dal fondo di riserva, di cui 1,3 milioni soltanto per le strutture ricettive, mentre migliaia di famiglie romane attendono da anni una casa popolare rispettando le graduatorie. La solidarietà non può diventare un assegno in bianco per chi ha occupato abusivamente un immobile».

RENDERE CONTO Il rischio che correrà il sindaco assieme a qualche suo assessore e dirigente sarà quello di vedersi chiamare a rendere conto di affidamenti, fatture, beneficiari, costi degli alberghi, trasporti, straordinari e traslochi, oltre che delle ulteriori spese derivanti dalla proroga di sei mesi dell’assistenza.Rincara la dose Santori: «È inaccettabile», dice, «che per gli ex occupanti si trovino milioni di euro mentre altre famiglie romane, come le 35 evacuate a Boccea per rischio crollo, abbiano dovuto affrontare anche autonomamente la propria emergenza abitativa. E intanto prosegue la vicenda dei gazebo di Spin Time rimasti per cinque giorni sul suolo pubblico senza autorizzazione, tra concessioni scadute e rinnovi».A quanto pare c’è da fare chiarezza anche sui canoni e le eventuali minori entrate. L’esponente della Lega non contesta certo il diritto all’assistenza, «ma pretendiamo che ogni euro sia giustificato. Basta cittadini di serie A e cittadini di serie B». Il leghista, inoltra, getta ombre anche sul caso del Porto Fluviale dove emergerebbero «interrogativi sempre più rilevanti, ai quali il sindaco Gualtieri e l’assessore Zevi devono rispondere. Un immobile occupato abusivamente dal 2003, riqualificato con un investimento pubblico del Pnrr di 13,2 milioni di euro e trasformato in 54 alloggi Erp: ma chi sono realmente gli assegnatari? Gli stessi soggetti che occuparono originariamente l’edificio, oppure persone subentrate successivamente, visto che l’amministrazione ha preso come riferimento un censimento del 2022, a quasi vent’anni dall’inizio dell’occupazione? Il punto più delicato riguarda proprio il bando speciale per l’assegnazione delle abitazioni, riservato ai residenti dell’immobile».

DECISIONE È venuto cioè il momento che Gualtieri si decida a spiegare ai cittadini quanto è stato realmente speso, per chi e con quali criteri. Per questo «chiediamo che sia la magistratura contabile a fare piena luce», conclude Santori. Ora si tratterà di aspettare le mosse dei giudici della Corte dei Conti. Non è certo la prima volta che essi sono chiamati in causa per le spese dell’amministrazione di Roma, ma ora tutto pare molto chiaro quanto a sperperi: si è consentita per troppo tempo un’occupazione illegale, si sono favorite “graduatorie” inimmaginabili stilate dai centri sociali anziché dagli uffici pubblici a cui competono; mentre si sono lasciate per strada troppe famiglie che magari avevano diritti reali alle case popolari. La casa è un diritto e non un privilegio garantito dall’estrema sinistra.