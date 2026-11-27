Da che calendario è calendario, la stagione natalizia inizia l’8 dicembre. Un giorno “rosso” che diventa il primo assaggio dell’incombente periodo di festa, tradizionalmente dedicato alla famiglia, assieme alla quale addobbare i salotti con gli abeti, le credenze con i presepi e i balconi con le luminarie. Eppure ogni anno che passa si sente parlare di Natale sempre prima: già da settimane sui banconi dei supermercati sono comparsi i primi panettoni, il Black Friday sembra studiato ad hoc per ricordare a tutti che i regali conviene farli in anticipo e le vetrine dei negozi prendono tinte rosse, bianche e verdi. Di fatto, ormai si vuole che il Natale inizi appena scavallato Halloween, nel tentativo, si sospetta, di sfruttare l’immaginario, l’estetica e lo spirito delle festività per battere qualche scontrino in più. Una manipolazione che a volte persino nausea, specie considerata la natura per molti sacra della festività, che sia per la sua dimensione religiosa o per quella domestica, familiare, affettiva: il Natale si passa con i cari, ed è proprio la condivisione di quel tavolo caldo a estrarre l’essenza più pura del 25 dicembre. Sono le vivande a sancire questo momento di condivisione: dai tortellini in brodo (o agnolotti del plin, a casa mia), al cappone ripieno, dal baccalà all’anguilla (o, meglio, capitone) in umido, ogni tradizione familiare ha le sue devote ricorrenze gastronomiche. Quello che le accomuna un po’ tutte è la lunga preparazione, una perfetta scusa per dare più tempo al rito natalizio di condivisione: spesso si inizia dalla vigilia, ma se gli ospiti sono numerosi i fornelli delle nonne si scaldano anche diversi giorni prima. Ed è proprio da quel tavolo della cucina nelle ore che precedono il pasto che per me il Natale ha inizio: regno delle donne, per retaggio più che per attiva violenza patriarcale, la cucina in quei momenti diventa il luogo dove il focolare torna ad ardere. Per portare avanti le preparazioni c’è bisogno di ogni superficie disponibile, anche le intercapedini tra termosifoni e mensole vengono conquistate al bisogno. C’è sempre qualcuno che si muove, che ci sia il ragù da rimestare o le tartine da impiattare, ma non per questo si respira un’aria agitata. I discorsi sono affettuosi, non è luogo di gossip o di acide discussioni come invece capita poi attorno al tavolo, magari dopo che quello zio ha bevuto un bicchiere di vino di troppo. Pian piano arrivano tutti e il tavolo si colora di cibo e di vita. Che poi sono la stessa cosa.