Fedele più al suo cognome che al nome di battesimo, Pietrangelo Buttafuoco, dopo lo slalom alle infervorate levate di scudi sul padiglione russo alla Biennale di Venezia, ha puntato deciso la barra verso il Medio Oriente arabo, nominando la quarantaseienne Hoor al-Qasimi direttrice del settore Arti visive della 62esima edizione, quella 2028.

L’importante è esagerare, e ancor più stupire, e allora ecco che dalle uova di quel drago di Buttafuoco spunta fuori, con l’annuncio in pompa magna, la figlia dell’emiro di Sharja (che almeno non si pronuncia come Sharia). C’è tutto per far montare l’ennesima polemica cavalcata dal vulcanico presidente della Fondazione.

Vero è che la sceicca Hoor dal 2009 dirige la Sharjah Art Foundation e la Global Studies University di casa, e certamente non solo per il potente padre e per la disponibilità di petrodollari, perché gode pure di buona fama nel panorama dell’arte internazionale, ma è altrettanto vero che la fama è alquanto diversa per le idee che professa pubblicamente, e non solo per la fede islamica che l’accomuna peraltro a Buttafuoco. Israele? Genocida. Gaza? Luogo di genocidio. La Palestina? Va liberata dai genocidi sionisti. Una moderata, insomma, come il papà emiro che ci va giù leggero leggero parlando in punta di penna di Israele come di «escrescenza da estirpare». Insomma, una famiglia votata al dialogo e alla diplomazia.

CULTURE DIVERSE

La nomina della curatrice, quindi, sarebbe un ponte tra culture diverse, perché si sa che l’arte è libertà, è trasmissione di sapere e conoscenza, senza barriere e senza preclusioni. Il presidente che l’ha proposta e fatta votare dal Consiglio d’amministrazione ci tiene a sottolinearlo: «La Biennale è un luogo in cui il mondo si salda all’arte» e Hoor al-Qasimi, a suo dire, ha restituito «voce a storie e sensibilità affinatesi nella ricerca e nell’inatteso», tanto che lui vi riconosce «una qualità di misura e di compostezza».

Non tutti in proposito la pensano come lui, sempre se non ci si fermi al dato statistico della prima donna araba a dirigere il settore delle Arti visive della Biennale, da scroscianti applausi del femminismo a corrente alternata: quello che ha perso la voce per le 74 frustate alla cantante Parastoo Ahmadi per non aver indossato il velo e aver scoperto le spalle, nell’Iran oscurantista degli ayatollah. Peraltro sciiti come Buttafuoco-Giafar al Siqilii, il quale ha spalancato le porte di quella Venezia che, come Repubblica Serenissima, si è sempre opposta nel Mediterraneo all’avanzata dell’Islam, e che pure nel 1571 fu decisiva con le sue galee nella battaglia navale di Lepanto per sconfiggerlo. Una vocazione che fu una costante politica.

I tempi sono cambiati, e nella Repubblica italiana l’accondiscendenza è segno di progressismo accogliente e lungimirante. Vizio più recente che antico.

Si ricorderanno le statue dei Musei Capitolini a Roma coperte con pannelli bianchi in occasione dell’incontro tra l’allora premier Matteo Renzi e il presidente dell’Iran Hassan Rouhani il 25 gennaio 2016, affinché non fosse turbato e offeso dalle nudità classiche dell’arte. Un vergognoso schiaffo alla cultura, per di più autoinferto per compiacere l’ospite con una umiliante piaggeria. Ma attenzione: anche il papà emiro della sceicca, Bin Muhammad al-Qasimi, ebbe da ridire sulla Biennale di Sharja e, con tatto e tolleranza, licenziò in tronco il direttore artistico (che non era la figlia) e rimuovere d’autorità un’opera d’arte che, a suo dire, offendeva l’Islam.

STRAVAGANTE PROVOCAZIONE

Dal punto di vista mediatico la scelta di Buttafuoco non fa una grinza, sia o meno una stravagante provocazione o una motivata ponderazione. Se il fine era di épater les bourgeois, ovvero di stupire e persino scandalizzare per agitare le acque socio-culturali, forse i tempi e i modi non sono felici; se invece si ritiene di aver pescato il meglio negli Emirati, allora qualche problema esiste. Una volta c’era il Moro di Venezia di Shakespeare, poi nel 1992 è arrivata la barca il Moro di Venezia di Raul Gardini, e adesso vale il “fin che la barca va” di Buttafuoco. Segno dei tempi.