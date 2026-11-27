Il percorso verso il nucleare, le ricadute del particolare momento geopolitico sulle nostre forniture di gas, le prospettive della transizione energetica. Libero, nella cornice romana del Casino dell’Aurora, ha organizzato un meeting di approfondimento nel pomeriggio di ieri: “Dal nucleare ai biocarburanti. La nuova era energetica dell’Italia”. I due panel principali, moderati dal direttore Alessandro Sallusti, hanno visto la partecipazione, rispettivamente, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e di Agostino Scornajenchi, Ad di Snam. La sicurezza energetica è il filo conduttore del confronto: garantire forniture affidabili e a costi sostenibili, proteggendo al tempo stesso le infrastrutture in una fase di conflitti e nuove minacce.

Per il ministro, la sfida passa anche dal superamento delle contrapposizioni ideologiche che per anni hanno accompagnato il dibattito sulle fonti. Pichetto Fratin ha ripercorso il lavoro che ha riportato il nucleare nell’agenda italiana. «Quando ho iniziato il percorso era un tema tabù», ha ricordato, descrivendo un percorso avviato per costruire le condizioni normative e industriali necessarie. L’obiettivo del governo, ha spiegato, è «dare un quadro giuridico certo e un riferimento chiaro per andare avanti sul nucleare di nuova generazione. I decreti attuativi saranno pronti nei primi dieci giorni di dicembre». La tabella di marcia prevede «l’installazione degli impianti nella prima metà del prossimo decennio e l’avvio della produzione nella seconda metà». Una prospettiva che richiede programmazione e consapevolezza dei tempi: «Quando noi prendiamo una decisione questa decisione poi prima di vedere risultati ha bisogno di anni».

Il ministro ha richiamato anche il tema del consenso, in un Paese nel quale «le contestazioni sono all’ordine del giorno». Ma ha aggiunto: «Confido però che i giovani, forse meno ideologizzati di noi, guarderanno di più alle valutazioni scientifiche, e sono convinto che la loro scelta sarà determinante per convincere anche i più restii». Il nucleare, nella visione di Pichetto, non è in contrapposizione con le rinnovabili. La transizione, infatti, richiede un mix di fonti e tecnologie, compresa la cattura e lo stoccaggio della CO2, per accompagnare la decarbonizzazione anche nei comparti più difficili da riconvertire. Un ragionamento che riguarda anche i biocarburanti, ambito nel quale «la ricerca italiana è molto avanti». Pichetto ha richiamato il dibattito europeo sul motore endotermico, osservando che «si comincia ad ammettere che lo stop a benzina e diesel nel 2035 è impraticabile». La questione, ha insistito, non deve essere affrontata con un approccio ideologico: «Il dibattito deve tenere conto dell’interesse nazionale». Il punto è accompagnare la transizione senza compromettere la capacità produttiva e industriale del Paese.

Sul fronte dei costi dell’energia, il ministro ha ricordato gli interventi già adottati a sostegno delle imprese energivore e annunciato un nuovo provvedimento. «Lo scostamento di bilancio ci consente di preparare un nuovo provvedimento, che si aggiunge a quello già adottato a sostegno delle imprese energivore e sarà rivolto anche alle imprese di minori dimensioni».

Il tema delle forniture è stato approfondito da Agostino Scornajenchi. L’Italia consuma circa 64 miliardi di metri cubi di gas l’anno e ne produce sul territorio soltanto il 5%. Gli stoccaggi possono coprire, nei giorni di maggiore domanda, fino al 40% dei consumi quotidiani. Da qui il valore del riempimento: gli operatori hanno potuto comprare gas anche quando i prezzi li sconsigliavano, grazie agli incentivi promossi da governo e ARERA. «Oggi ci fa sorridere perché noi abbiamo caricato 10 miliardi», ha spiegato l’ad, portando le riserve complessive intorno a 19 miliardi, con acquisti a 40-45 euro al megawattora anziché ai 90-95 che si sarebbero potuti raggiungere. Scornajenchi ha ricordato che circa metà dell’elettricità italiana è prodotta con il gas e che la domanda crescerà anche per data center e intelligenza artificiale.

«L’unità di misura in campo energetico, se vogliamo essere ottimisti, è il lustro, ma più ragionevolmente il decennio», ha osservato, richiamando i tempi lunghi delle trasformazioni.

Infine, il capitolo della guerra ibrida. La struttura delle reti offre elementi di resilienza, ma restano punti sensibili, come i terminali di rigassificazione e le navi che trasportano Gnl. Il gas naturale liquefatto copre ormai circa un terzo dei consumi nazionali: proteggere terminali e rotte è quindi una priorità.

Snam lavora all’aggiornamento dei protocolli di sicurezza, in raccordo con le istituzioni. «Non possiamo pensare di vivere in un mondo isolato dagli altri», ha concluso, richiamando l’importanza delle interconnessioni e della cooperazione europea.