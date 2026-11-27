Com’era facilmente prevedibile, decidendo sul ricorso presentato dall’Associazione nazionale magistrati, una sentenza del Consiglio di Stato impone al governo di approvare, entro il 31 gennaio 2027, il decreto che riconosce ai magistrati l’adeguamento delle retribuzioni per gli anni 2018-2020. Si trattava, del resto, di eseguire precedenti sentenze che avevano riconosciuto quel diritto, sempre su ricorso dell’Anm.

Anche se sui calcoli definitivi non sembra esservi accordo unanime, si ritiene che l’esborso per l’erario sia notevolissimo, particolarmente di questi tempi. I magistrati, si osserva, già guadagnano bene, e la cifra impegnata rischia di essere sottratta ad altri interventi a favore di categorie ben più bisognose.

Nessuno contesta che l’adeguatezza della retribuzione dei magistrati sia una componente essenziale della loro stessa indipendenza, e proprio per questo le loro retribuzioni sono sottratte alle procedure di contrattazione con le autorità politiche, risultando invece legate a parametri di calcolo predeterminati. Non sfugge, certo, a chi osserva dall’esterno la vicenda, un dettaglio vistoso: sentenze di Tribunali (e quindi di magistrati), su ricorso di magistrati, danno ragione a magistrati. Una sorta di inevitabile circolarità che faceva sospettare, fin dall’inizio, l’esito della controversia. Ma nel nostro sistema non si saprebbe immaginare un percorso diverso da quello che si è effettivamente svolto. Nessun altro poteva decidere, anche se forse ben avrebbe potuto decidere diversamente.

Molto bene (o male, a seconda dei punti di vista). Ma ora? Il Consiglio di Stato ha detto che, al momento, non è necessaria la nomina di un “commissario ad acta”, cioè di qualcuno che sostituisca l’amministrazione che non esegue ciò che forma oggetto del “giudicato” contenuto nelle sentenze, come dicono i giuristi. Ma la Presidente del Consiglio ha già fatto sapere che non ha intenzione di firmare lei il decreto: sicché il prossimo passo, di nuovo prevedibilmente, sarà proprio una ulteriore sentenza che nominerà quel commissario.

Ora: è politicamente ben comprensibile la scelta della premier di non firmare, proprio alla luce delle difficoltà economiche di tante categorie e persone, che stanno molto peggio dei magistrati. Ma ci si permette di osservare che sarebbe auspicabile, considerando l’autorevolezza politica di Giorgia Meloni, che da lei venisse un atteggiamento diverso, tendente alla ricomposizione dello scontro e non alla sua amplificazione. Si ha notizia che, anche in virtù di questo contrasto, la presidente del Consiglio non parteciperà al prossimo Congresso dell’Anm. Si può quindi pensare che il solco con la magistratura associata sia inevitabilmente destinato a mantenersi e anzi ad allagarsi, tanto più all’approssimarsi di una campagna elettorale durissima.

È anche comprensibile che si facciano sentire le scorie del referendum sulla giustizia. Ma il referendum perduto non dovrebbe essere un ostacolo permanente alla ripresa di relazioni indispensabili tra politica e giustizia. Abbiamo perduto una battaglia importante, è vero, ma la guerra permanente con un potere essenziale del nostro sistema istituzionale non può figurare nell’orizzonte di una destra che aspiri a restare al governo della Nazione. Presidente Meloni, firmi il decreto, ne sottolinei pure il carattere abnorme, per come ci si è arrivati e per la cifra che costa. Ma lo firmi, dimostrando ancora una volta la caratura istituzionale della sua leadership.