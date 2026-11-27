Dire che la vita non è fatta solo di biologia, ma soprattutto di biografia — cioè di relazioni, memoria, riconoscimento e senso — aiuta a comprendere la dimensione più umana e drammatica della scomparsa di Gianni De Gennaro. Quando si incrina l’immagine pubblica e relazionale costruita in decenni di storia personale, il corpo può continuare a vivere, ma è la trama stessa dell’esistenza a sentirsi spezzata.

C’è una distinzione antica, cara al pensiero filosofico e alla bioetica, che aiuta a leggere senza semplificazioni i passaggi più drammatici dell’esistenza: quella tra zoé e bíos, tra la vita biologica e la vita biografica. La prima è la nuda sopravvivenza, il corpo che respira e funziona.

La seconda è l’esistenza qualificata, fatta di legami, memoria, riconoscimento reciproco e senso storico.

Non viviamo soltanto dentro un organismo; viviamo dentro una storia condivisa con gli altri.

La morte di Gianni De Gennaro interroga esattamente questo confine sottile. Per quasi mezzo secolo il suo nome ha attraversato i passaggi più delicati della Repubblica, dai vertici della Polizia di Stato ai servizi di sicurezza, fino agli incarichi di governo e alle grandi aziende pubbliche.

In una traiettoria simile, l’identità individuale e il ruolo istituzionale finiscono per saldarsi: la biografia pubblica diventa la trama stessa in cui una persona si riconosce ed è riconosciuta. È su questo piano che le vicende giudiziarie producono le fratture più profonde. Quando un’inchiesta — come quella sul presunto depistaggio legato alla strage di via D’Amelio — rimette in discussione il senso di un intero percorso al servizio dello Stato, a essere colpita non è la sfera fisica, ma la tenuta della vita biografica. Si incrina il nome costruito in decenni, vacilla la reputazione, si altera lo sguardo degli altri e il posto che si pensava di occupare nella memoria collettiva.

A settantotto anni, di fronte al timore che la propria storia venga riscritta o ridotta a un’ombra, la semplice continuità biologica può apparire improvvisamente svuotata. La scelta di restare solo nella tenuta toscana prima del gesto estremo restituisce il paradosso di una sopravvivenza organica che diventa insostenibile nel momento in cui sembra venire meno l’impalcatura relazionale e morale della propria esistenza.

Anche chi ha governato per anni le crisi più complesse dello Stato può scoprire la propria debolezza e vulnerabilità di fronte a un isolamento interiore improvviso.

Al cospetto di un epilogo così tragico, il rischio più grave in un dibattito pubblico è trasformare la morte in un argomento polemico, ridurla a verdetti sommari di colpevolezza o di innocenza. Guardare con gli occhi della vita biografica impone invece una postura diversa: separare il rigore dell’accertamento storico e giudiziario dal rispetto dovuto alla fragilità umana, ricordando che dietro ogni biografia istituzionale resta sempre una persona esposta al peso del giudizio e della solitudine.