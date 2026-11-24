Anche dopo la sua morte Corrado Augias, il giornalista scomparso il 19 novembre a 91 anni, ha voluto impartire un’ultima lezione al mondo, bacchettando il centrodestra e ammonendo il centrosinistra dai pericoli del fascismo, passando dal dialogo sul fine vita con il cardinale Angelo Zuppi, presidente della Cei, alla fine di Mussolini e al Benito di M, quello messo su da Antonio Scurati e andato in onda sulla rete, La7. E per congedarsi dal suo pubblico televisivo ha scelto il lunedì sera, con uno speciale dal titolo emblematico: “Corrado Augias, Saluto di un Maestro”. Ma non si è trattato di una semplice commemorazione o del sipario sulla Torre di Babele (la sua trasmissione), ma di un sermone catodico, di una solenne lezione pseudo-giornalistica, una sorta di Memento audere semper di dannunziana memoria, sentendosi anche lui un po’ vate (e ci perdoni il «poeta sacro» per l’ardito paragone...). A scegliere come dire addio è stato lui stesso, scegliendo forma e contenuto della puntata speciale. La serata è stata costruita insieme al direttore de La7, Andrea Salerno, che ha raccontato come Augias lo avesse ricevuto nella propria abitazione per organizzare la trasmissione destinata ad andare in onda dopo la sua scomparsa. Il giornalista ha selezionato personalmente alcuni passaggi de La Torre di Babele, indicando il montaggio, la sigla e persino le parole conclusive di Antonio Gramsci: «Istruitevi perché avremo presto bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo.Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza». Poi una richiesta precisa: trasmettere lo speciale di lunedì, il giorno che per tre anni ha rappresentato il suo appuntamento con il pubblico. Tra i contenuti scelti una riflessione sulla fragilità della democrazia, pronunciata in occasione della serie televisiva M – Il figlio del secolo, dedicando un ampio spazio alla fine di Mussolini e del fascismo, passando attraverso Palmiro Togliatti, dialogando con Ezio Mauro. Un monito contro il rischio che paura, legata all’immigrazione, crisi economiche e instabilità favoriscano nuove tentazioni autoritarie. Chiaro il riferimento al nostro Paese e alle prossime elezioni politiche. Del resto le sue intemerate contro la premier, Giorgia Meloni, anche se non passeranno alla storia, hanno segnato molte trasmissioni di approfondimento della rete, che lo ha accolto dopo aver lasciato la Rai. «Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto» aveva spiegato il giornalista, «a 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace». In un’altra occasione aveva accusato il governo della Meloni di voler «demolire la Rai». Un anti melonismo d’ordinanza a tutto tondo, insomma. Spazio poi al ragionamento sul Novecento e sulle inquietudini del nostro secolo. Guerre, crisi e incertezze, ma anche la speranza che la storia possa conoscere una nuova stagione di progresso. Tra i momenti scelti, e con il quale ha aperto il programma, il confronto con il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sul fine vita e sull’aldilà, registrato un paio di mesi fa. Augias era malato da molti anni, e questa condizione aveva accresciuto la sua attenzione per i temi legati al fine vita e al suicidio medicalmente assistito, di cui si è occupato spesso. Un vero testamento spirituale, e morale, dedicato a chi resta, dopo di lui...