È una faida tra apparati dello Stato che va avanti da più di trent’anni, una lotta tra fazioni rivali dove il sacro compito di combattere la mafia sembra quasi passare in secondo piano. Nelle carte con cui la Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di Gianni De Gennaro emerge con disarmante evidenza lo scontro che ha visto in campo poliziotti, ex poliziotti, magistrati. Al centro, oltre alle rivalità personali, c’è soprattutto la gestione dei pentiti: lo stesso tema che risulterà decisivo nell’incriminazione di De Gennaro da parte dei pm nisseni, che lo indagavano per favoreggiamento a Cosa Nostra proprio per il suo rapporto con Totuccio Contorno, collaboratore di giustizia. L’ex capo della Polizia avrebbe indotto al silenzio Contorno quando venne interrogato sulla strage di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta.

Tra le fonti principali che Caltanissetta usa per ricostruire le dinamiche e i veleni che precedettero la strage ci sono le testimonianze di Gioacchino Genchi, che all’epoca lavorava a Palermo nella squadra del capo della Mobile Arnaldo La Barbera. Genchi parla del ritorno di Contorno in Sicilia, che darà il via all’uccisione di diciassette mafiosi rivali.Chi sapeva, chi aveva autorizzato il rientro del pentito? «Non risultava essere in Sicilia, cioè noi non sapevamo che era là. Poi tempo dopo si è appreso che lui era venuto e gli era stata addirittura restituita la A112 blindata, e il verbale di restituzione, per quanto mi disse La Barbera, l’aveva fatto il commissario capo Antonio Manganelli (futuro capo della Polizia, ndr) senza dirgli niente». La voce del ritorno di Contorno inizia a girare, La Barbera gli dà la caccia.

Poi salteranno fuori intercettazioni tra Contorno e De Gennaro, da cui si capisce che De Gennaro sa bene dov’è il “collaboratore di giustizia”. Si capisce anche che i due, il superpoliziotto e l’ex boss di mafia, sono in confidenza: «Senti Gianni», «Uè Totò», e via di questo passo. Dice Genchi: «La cosa più assurda è che il dottor De Gennaro, con il quale La Barbera era amico, non avesse detto niente a La Barbera che si sentiva con Contorno e che Contorno lo chiamasse da San Nicola l’Arena a trecento metri da casa mia (...) ho registrato la forte indignazione di La Barbera perché questo non era avvenuto». Parte il massacro dei rivali di Contorno, attribuito in gergo al clan degli “scappati”: ma «all’epoca questo termine non era usato, perché non erano affatto scappati questi qua, godevano delle protezioni non solo dello Stato italiano ma anche dello Stato americano».

Scrivono i pm di Caltanissetta: «Il De Gennaro era certamente a conoscenza della presenza di Contorno nel palermitano». E non solo lui; il 20 maggio 1989 Contorno chiama l’Alto commissario per la lotta alla mafia Domenico Sica, «buongiorno Dottore», «buongiorno Contorno!». Quando La Barbera manda a Giovanni Falcone l’elenco delle chiamate fatte da Contorno, di quella all’Alto commissario non c’è traccia. E tutti i magistrati in servizio a Palermo, compresi Falcone e il suo capo Pietro Giammanco, spiegheranno «di non essere stati messi a conoscenza del collaboratore in Sicilia se non dopo il suo arresto». De Gennaro, dunque, avrebbe ingannato anche Falcone: il magistrato che si fidava di lui ciecamente, che presentava come un suo alter ego. A tenere all’oscuro Falcone è anche il suo collega Domenico Sica, che l’anno prima è stato nominato dal governo De Mita Alto Commissario: il posto che doveva andare proprio a Falcone.Per un mese e mezzo Contorno circola libero, e i morti si ammucchiano. A gestire l’operazione, secondo Genchi, è la “loggia Contorno” annidata dentro la polizia: «Quella parte della Ps che faceva capo a Parisi, che era risultata vincente dello scontro precedente, quindi i vincenti, l’asse Parisi, De Gennaro, poi Manganelli, sono il gruppo che ha il timone della situazione».

De Gennaro poteva, a distanza di tanti anni, temere che Contorno rivelasse verità compromettenti su quella stagione? Le intercettazioni tra l’ex capo della polizia e il suo factotum Francesco Pacetto sono inequivocabili: «L’importante è sapere cosa gli hanno chiesto, quello ti deve riferire, quali sono le domande perché io così capisco cosa stanno facendo».