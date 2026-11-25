Già da arcivescovo di Buenos Aires il card. Bergoglio esprimeva in un libro la sua «immediata diffidenza» verso «rivelazioni o visioni». Di colpo, da ieri, tutti i giornali parlano invece del suo Diario postumo, da cui emergerebbe addirittura un “Bergoglio mistico”, con rivelazioni e visioni. Ma di che si tratta? Parla di manifestazioni demoniache (una materia delicata che esige esperti e non giornalisti) o è solo la sua spiritualità ignaziana che legge fatti e situazioni in chiave soprannaturale? Il libro ha sorpreso. Per anni Bergoglio è stato il beniamino dei media laici e ha fatto gioire gli atei militanti. Torna in mente il titolo del Times del 2018: «Papa Francesco “abolisce l’Inferno”, dicendo che le anime di peccatori impenitenti semplicemente spariranno». L’autorevole quotidiano di Londra rilanciava la clamorosa intervista fatta da Eugenio Scalfari, che attribuiva al papa argentino quell’idea. E ora ecco un Bergoglio postumo che parla dell’orrore di Satana e dell’Inferno... Come interpretare questo Diario? Una cosa è chiara: la pubblicazione che il card. Fernandez ha voluto punta a cambiare la discussa immagine del pontefice argentino. Fernandez ne vuole dare una versione mistica che cancelli il ricordo divisivo e ideologico che egli ha lasciato come Pontefice, che fra l’altro esercitava in modo duro il potere (lui stesso nel Diario ha espressioni estremamente autocritiche). Questa operazione editoriale è probabilmente il primo passo dei bergogliani della Curia (tuttora egemoni) per poter arrivare poi all’apertura di un processo di beatificazione, che serva – politicamente – a perpetuare la “rivoluzione” che egli ha tentato nella Chiesa. C’è chi pensa che Bergoglio stesso, scrivendo queste pagine (che affidò a Fernandez), volesse dare di sé un’idea spirituale, mistica. Ma nessuno può dirlo. Anche perché il libro conferma casomai ciò che è stato visibile a tutti per anni: era un uomo tormentato, non sereno o comunque impegnato in un combattimento spirituale interiore. Gli si potrebbe egualmente attribuire l’intenzione di correggere drasticamente, con un libro postumo, il suo pontificato, perché la pubblicazione del Diario di fatto ribalta il suo ministero, quantomeno la sua immagine mediatica e pubblica.

PREDICAZIONE POLITICA - Infatti il suo è stato, in gran parte, un pontificato impostato in orizzontale, concentrato su questioni sociali e politiche e molto schierato: si ricorderà la continua ripetizione delle sue (pessime) idee sull’immigrazione – a cui spalancare le porte – e sul riscaldamento climatico, che aveva quasi trasformato in dogma. Una predicazione politica che gli ha guadagnato anni di esaltazione dei giornali e dell’opinione pubblica progressista e ha provocato lo smarrimento di tanti cattolici, che si sono sentiti messi all’indice come retrogradi quando provavano a dire che dal Papa si aspettavano anzitutto l’insegnamento spirituale della Chiesa. Sono stati anche fulminati come “rigidi” i molti fedeli e i pochi vescovi e cardinali che hanno cercato di difendere la dottrina morale della Chiesa rispetto alle aperture progressiste di Bergoglio alle ideologie mondane. E ora un Bergoglio postumo parla della terribile minaccia dell’Inferno. E l’opinione pubblica scalfariana che lo ha osannato per decenni come il Papa «rivoluzionario», progressista, che archiviava il cattolicesimo bigotto, di colpo si scontra con un Bergoglio spaventato da Satana. Il sottotitolo del libro curato da Fernandez recita: “Il Bergoglio più autentico dalle sue carte private”. Ma quello che ha governato la Chiesa dal 2013 come va inquadrato? Le note del Diario degli anni precedenti l’elezione danno la sensazione di un uomo triste e spiritualmente stanco (si dice «molto tentato dall’accidia»). Poi, negli anni del pontificato, scrive Fernandez, «sentiva frequenti attacchi dal demonio», e sono i passi del libro che hanno fatto clamore. Bergoglio parla di due volte, già prima del pontificato, in cui «il diavolo si è fatto presente». Attorno al 2006 «l’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti». È una descrizione strana. Dopo c’è l’episodio «nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco». Aggiunge: «Non erano situazioni o tentazioni compromettenti, ma una presenza affascinante, che invitava alla curiosità». Che vuol dire? Fernandez riferisce la spiegazione avuta da Bergoglio: «Disse che lui, essendo Papa, era soggetto alla tentazione della “curiosità” nel suo senso più drammatico... Ci spiegò che il diavolo, quando non raggiunge i suoi obiettivi con i mezzi più ordinari, seduce con la “curiosità riduttiva”. Quella curiosità si orienta verso cose che non fanno parte del Regno di Dio e si sente il bisogno di sapere che cosa sia ciò che si oppone a Dio. Ma soprattutto, sedotti, ci si chiede: come sarebbe essere come Dio? In definitiva, è una tentazione legata al potere». Infine il terzo episodio, da Papa, «al mio ritorno dal viaggio in Cile... lo vidi e sentii la sua voce trionfante, padrona di tutto: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo”».

DOMANDE APERTE - Che significano quelle parole? Non è chiaro. Fernandez spiega che dal gennaio 2021 al dicembre 2022, vi furono «gli assalti decisivi delle forze del male che lo tormentavano. Questi attacchi segnarono “l’altra via” che lui considerava “di allontanamento e mondanità”... Però alla fine del 2022 Francesco si allontanò decisamente da quella strada». Nel 2018 Bergoglio aveva annotato: «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato». Più avanti scrive: «Ho sentito chiaramente la voce del diavolo». Fernandez annota: «Altre volte la tentazione di avvicinarsi alla porta dell’inferno ricompariva, ma Bergoglio la collegava in particolare a un bisogno nascosto di essere onnipotente – che in altri momenti avrebbe riconosciuto più profondamente come una malsana “curiosità” o attrazione verso il potere». Ci sono anche note di altro tipo: «In cappella, parlando con il Signore, gli dissi che ero fuggito dalla sua presenza per via della dispersione. Ha sorriso». Sembra un’esperienza interiore tipica della spiritualità ignaziana più che un evento mistico. Sono pagine strane, enigmatiche, che lasciano molte domande aperte. È un libro di Fernandez con dei flash di Bergoglio, da cui si comprende perché chiedeva sempre di pregare per lui. L’inadeguatezza di fronte a quell’enorme responsabilità era evidente. Ma c’era anche altro. Repubblica di recente ha reso nota una sua frase: «Io dovevo rompere e ho rotto. Chi viene dopo di me dovrà ricucire». Tuttavia Pietro non ricevette da Cristo l’incarico di “rompere”. Con Bergoglio ha prevalso, sul ministero di Pietro, un suo disegno personale dai risultati disastrosi.