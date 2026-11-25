Una delle più grandi ricchezze di cui dispone il nostro Paese è costituita dai fondi pensione della previdenza complementare che hanno raggiunto nel 2025 oltre 270 miliardi di euro, un importo ulteriormente in crescita anno su anno di oltre il 4% su base annua.Sono ben 11 milioni gli iscritti a fondi pensione complementari, le casse di previdenza a loro volta hanno una raccolta di 136 miliardi.Nel 2025 i fondi pensione hanno raccolto 22,4 miliardi di contributi, mentre le casse di previdenza circa 14,5. In dieci anni i contributi ai fondi pensione e alle casse di previdenza sono cresciuti di oltre il 60%.

I flussi contributivi sono passati da 13 miliardi nel 2015 a 22 nel 2025. La crescita più elevata è stata registrata dai fondi aperti, la cui raccolta è più che raddoppiata. I fondi aperti trainano la crescita anche nell’ultimo anno seguiti dai negoziali il cui aumento è più esiguo per i Pip - piano individuale pensionistico - forma di previdenza complementare di tipo assicurativo, pensata per integrare la pensione. In termini assoluti i negoziali dominano la classifica raccogliendo oltre un terzo dei flussi, il Tfr è la voce principale con cui i fondi negoziali e preesistenti si alimentano.Nei fondi aperti, invece, prevalgono i contributi a carico del lavoratore che sono poco superiori al Tfr.

I contributi del datore di lavoro hanno un’incidenza rilevante nei fondi preesistenti e nei negoziali. Per fondi aperti sono significativi i versamenti degli iscritti diversi dai lavoratori dipendenti, come autonomi e liberi professionisti. Negli ultimi 10 anni le entrate contributive delle casse di previdenza sono passate da 9 miliardi nel 2015 a 14,5 miliardi nel 2025 registrando un super incremento di quasi il 7%. I contributi soggettivi, che alimentano la posizione previdenziale del professionista, costituiscono il nucleo principale delle entrate delle casse. Dai dati esposti, si evince facilmente come e quanto sia opportuno puntare su questa raccolta del risparmio differito nel tempo a compensare le esigenze nella quiescenza sia del lavoro autonomo, sia in quello dipendente.Il tema su cui è fondamentale soffermarsi riguarda quanto di questa maxi raccolta può andare ad incidere positivamente sullo sviluppo del Paese, ossia quante delle risorse finanziarie raccolte hanno come destinazione, attraverso il private equity, un investimento di medio lungo termine nel capitale di rischio di aziende non quotate in Borsa.L’obiettivo dovrebbe essere quello di far crescere il valore dell’impresa, per poi rivendere la partecipazione o quotarla in Borsa.

Investitori istituzionali o fondi specializzati che acquistano quote, spesso rilevanti o di controllo, e affiancano il management su strategia, governance e crescita, non limitandosi al solo denaro in un orizzonte temporale che in genere perdura diversi anni - tra i 5 e gli 8 a seconda della strategia e del fondo.Purtroppo da noi solo una micro parte degli oltre 400 miliardi di euro è destinata al private equity, percentuale insignificante in rapporto alla massa raccolta. Utile per far crescere le pmi e medie imprese sarebbe importante che la politica legiferasse che la parte di rischio degli importi investiti, raddoppiasse l’effetto leva che ne deriverebbe per la crescita del Prodotto interno lordo, dello 0,5-0,7% annuo in costante crescita.