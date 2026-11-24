Presto nei quartieri più a rischio delle nostre città, così come durante le manifestazioni che spesso sfociano in violenze e distruzioni messa, potremmo vedere planare droni guidati dall’intelligenza artificiale. Lo prevede un emendamento al “dl cortei” che, assieme a quello sul nuovo reato di “squadrismo eversivo”, porta la firma del leghista Andrea Barabotti, che conscio delle polemiche che questa iniziativa potrebbe suscitare a sinistra, mette le mani avanti: «L’obiettivo degli emendamenti della Lega è che il dissenso nelle piazze nei confronti del governo o di chicchessia va bene, ma deve essere pacifico e ordinato. Dopodiché siccome tante manifestazioni che partono con i migliori presupposti vengono inquinate da frange estreme, organizzate spesso dai soliti soggetti - prosegue Barabotti -, l’emendamento sulla squadrismo eversivo (che prevede da 4 a 8 anni di carcere, ndr) vuole in qualche modo punire alla fonte tutte quelle iniziative associative che producono questi effetti». Barabottti ricorda poi l’emendamento «sulle aggressioni alle forze dell’ordine col quale vogliamo, invece, rendere merito e giustizia a tutti quegli agenti che vengono aggrediti e il giorno dopo trovano gli aggressori bellamente in giro a farsi gli affari propri di nuovo. Quindi - spiega il leghista togliamo un po’ di discrezionalità ai giudici e introduciamo questo reato». Barabotti torna poi sui droni e col progetto “Mille occhi sulla città”: «Vogliamo rendere quanto più capillare possibile il controllo del territorio avvalendoci di tutte le nuove tecnologie. Quindi per controllare le piazze, per controllare le periferie, per controllare le strade buie e anche per controllare le manifestazioni di piazza con l’utilizzo di questi mezzi. Noi - chiude Barabotti - prevediamo pattugliamenti attraverso droni guidati dall’intelligenza artificiale a supporto del lavoro delle nostre forze dell’ordine». Appena annunciato questo emendamento la sinistra si è scatenata. Per la capogruppo alla Camera del Pd, Chiara Braga «a destra fanno a gara per reprimere il dissenso. Una gara sulla pelle delle libertà costituzionali. Vogliono intimidire e criminalizzare il dissenso e restringere il diritto di manifestare». Come se sfasciare vetrine e tirare bombe carta contro le forze dell’ordine possa rientrare nel «diritto di manifestare». Sulle barricate anche uno dei due leader di Avs, Angelo Bonelli: «La Lega parla di eversivi, ma i veri eversivi contro la democrazia sono loro. È eversivo - prosegue il verde - che vuole schedare con la vernice, spiare con i droni, mandare l’esercito contro chi manifesta, multare i sindacati che protestano contro il traffico di armi verso Israele e punire gli studenti prima di una condanna». Insomma, sempre dalla parte sbagliata della storia.