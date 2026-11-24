«Siamo prontissimi, io e il ministro Speranza. Dovete sapere che l’Italia è il Paese che ha adottato misure cautelative all’avanguardia, ancora più incisive rispetto agli altri. Abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili». Sventurati noi, così l’oca giuliva rispose a Lilli Gruber, il 27 gennaio 2020, che gli chiedeva se l’Italia fosse preparata di fronte al sopraggiungere della pandemia. Riguardare quel video oggi è sconvolgente.

Giuseppe Conte era più tranquillo allora, con il virus alle porte, di quanto non fosse ieri in Commissione Covid, dove ha dato un’immagine di sé inedita per un uomo che ha fatto di un certo stile la propria cifra: urlava, batteva i pugni, minacciava. Ha perfino provato a tirare in ballo le regioni martiri, Lombardia e Veneto, al tempo g\ià governate dal centrodestra, accusando l’istituzione parlamentare di non averle coinvolte nell’inchiesta, perché «cercate di dare un indirizzo politico di vostro comodo ai lavori, ma senza di loro come si può accertare la verità?».

E sì che mentre l’allora premier seminava caos apparendo nella notte in tv per dare indicazioni ad minchiam agli italiani e lustro a se stesso, Attilio Fontana e Luca Zaia avevano capito da subito molto più di lui. Proprio da Lombardia e Veneto vennero le indicazioni chiave su cosa fare per uscire dal tunnel.

Quando il 3 febbraio, i due governatori, con i colleghi del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Trentino, Maurizio Fugatti, fecero una conferenza stampa per chiedere al governo di mettere in quarantena per due settimane gli alunni di qualsiasi nazionalità rientrati dalla Cina, la ministra grillina dell’Istruzione, Lucia Azzolina, disse di «non voler creare inutili allarmismi». I geni del Pd subito accusarono i leghisti di razzismo e Conte chiuse la pratica invitandoli a «fidarsi di chi ha specifiche competenze». La prevenzione richiesta dai presidenti del centrodestra fu sostituita con la propaganda idiota del centrosinistra, che pur al governo provò a cavalcare il virus contro l’opposizione. Furono così i giorni dello slogan «abbraccia un cinese» e dell’allora segretario dem, Nicola Zingaretti, che salì a Milano per prendersi un aperitivo con il sindaco Beppe Sala, e se ne tornò a Roma infettato. Furono i giorni dei tifosi bergamaschi a San Siro per andare a vedere sui pullman del contagio l’Atalanta che giocava in Champions.

La verità non è che la Commissione Covid sta muovendo un’azione politica, ma che ci fu una campagna stampa, con la compiacenza del governo giallorosso, per delegittimare la Lombardia e preparare un ribaltone politico, processando Fontana per la sola colpa di guidare la regione più popolosa e la prima colpita dal virus, in quanto è quella che aveva e ha i maggiori rapporti commerciali con la Cina. Anziché attaccarle, Conte dovrebbe ringraziare, anche se è un po’ tardi, Veneto e Lombardia.

Fu Zaia a decidere il primo lockdown, a Vo Euganeo, dove ci fu il primo morto per Covid, e a fare i tamponi a tutti gli abitanti, dimostrando che la maggior parte dei contagiati era asintomatica: un dato scientifico fondamentale per capire come si trasmetteva il virus. E furono medici lombardi, a Bergamo e Milano, a praticare le prime autopsie sui morti, contravvenendo alle indicazioni del governo ma scoprendo così che l’iperventilazione che veniva praticata sui malati in realtà poteva aggravare i danni e portare alla morte. Scoprirono anche che gli anticoagulanti servivano, ma il governo fino all’ultimo continuò nei suoi protocolli a prescrivere la tachipirina, mentre in Lombardia, i medici sul fronte, somministravano aspirina.

In sostanza, non convocare Lombardia e Veneto in Commissione è un favore a Conte; perché se Fontana e Zaia parlassero, ahi-lui, che abbandonò il Nord a se stesso, facendosi vedere per la prima volta a Milano, Bergamo e Brescia il 27 aprile, di notte, con il favore delle tenebre. Ma fosse solo questo. La realtà è che Conte e il suo governo arrivarono sempre dopo e male su tutto.

Perfino sulle riaperture: l’Italia fu la sola nazione a non riprendere le lezioni in classe, nel maggio 2020. Per non scontentare i sindacati e i prof, le discoteche riaprirono prima delle aule; e poi ci preoccupiamo del futuro dei giovani...

Poi gli errori gravissimi, tutti in buona fede e mala gestione, senza i quali forse ci sarebbe stato qualche cadavere in meno. Brevemente. Eravamo prontissimi ma senza piano pandemico. Conte si era vantato in tv di essere avanti rispetto agli altri, ma nelle due settimane di preallarme internazionale non protesse gli ospedali, che divennero luoghi principe del contagio. Ricoverati, sanitari e medici si ammalarono e persero la vita perché mancavano protocolli, uniformi e sufficienti dispositivi di protezione.

Le mascherine, che poi il governo arrivò a suggerire perfino in casa tra coniugi durante il lockdown, furono all’inizio limitate ai malati, peraltro nel modello che non schermava bene il virus, al posto dell’FFP3, quella a formichiere. Ancora a febbraio l’Italia spedì in Cina 40mila mascherine (ma cosa se ne facevano, sono quasi un miliardo e mezzo di persone?; ndr), salvo poi importarne decine di milioni pochi giorni dopo da Pechino, a caro prezzo e con appalti sui quali la magistratura ha nutrito più di un sospetto.

Frattanto, tre mostruosità. Con lo stato d’emergenza, a fine gennaio, Conte annunciò il blocco dei voli dalla Cina. Ma si scordò di vietare i collegamenti indiretti, e così da Pechino continuarono ad arrivare, via Francoforte, Londra, Parigi. Poco dopo, il premier ignorò la richiesta di Fontana di istituire la zona rossa ad Alzano lombardo e Nembro. Malgrado il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico e una bozza di decreto che un occasionalmente efficiente Speranza aveva predisposto, il premier non appose mai la firma decisiva.

Ci fu poi il disastro comunicativo del lockdown, con la bozza del decreto che avrebbe vietato gli spostamenti dalla Lombardia annunciata prima della sua entrata in vigore. Conseguenza: l’assalto ai treni diretti al Sud per lasciare la Regione e una misura pensata per contenere i contagi che si trasforma in veicolo di propagazione degli stessi. Ave Conte, morituri te salutant...