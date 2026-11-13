I compagni dal comunismo al salutismo: rinnegano il simbolo della lotta di classe

E fu così che a forza di mangiar caviale la sinistra si riempì talmente la pancia non aver più neanche un posticino per un bicchiere di vino. E pensare che una volta era proprio il bicchiere di rosso il simbolo attorno a cui ritrovarsi a discutere e progettare le lotte di classe, l’affermazione dei diritti, la dignità dell’operaio e le battaglie per i salari.

A destra c’erano i salotti borghesi e i caffè eleganti, luoghi del tè, dei liquori d’importazione; a sinistra gli spazi democratici dove il vino - quello sfuso, economico, “del contadino”, spesso imbevibile se non dopo il quarto bicchiere a sbornia imminente - fungeva da lubrificante sociale e politico. Era nell’osteria, nel circolo Arci, di fronte a bottiglie di Lambrusco o fiaschi di Chianti che si inneggiava alla resistenza culturale contro l’alterigia dei padroni: alla Casa del popolo, fra un gotto di vino e una bestemmia, si sognava la rivoluzione. Oggi la sinistra vira dal comunismo al salutismo, si spara un altro maquillage ideologico in linea con la sua contraddittoria storia e si beve i suoi totem.

«Gli eskimi non usciranno più dai guardaroba, il vino non rientrerà nei fiaschi e le osterie non riapriranno», scriveva Repubblica in morte di Francesco Guccini, una vita spesa fra chitarra, musica, impegno politico e bicchieri svuotati con gli amici, con Lucio Dalla, all’osteria bolognese “Da Vito”, ma anche sul palco, dove saliva sempre «con una bottiglia di vino rosé, mi piace far canzoni e bere vino».

Nel 1986, a Montalcino, Dario Fo fu protagonista di un evento incentrato su Dioniso, accostando la nascita del teatro classico alle radici della civiltà del vino e della creatività, un banchetto-spettacolo innaffiato di Brunello per celebrare «il culto dell’ebrezza, del piacere e della festa che è sacralità e dissacrazione insieme».

E se ne “La luna e i falò”, Cesare Pavese lega il vino alla memoria della Resistenza e alla fatica dei mezzadri contro i padroni delle cascine, erano sempre accompagnati dal vino gli emarginati, gli ultimi e gli esclusi dal perbenismo borghese cantati da Fabrizio De André.

Per non parlare poi di Luigi Veronelli, la grande penna anarchica e libertaria che ha rivoluzionato la cultura del vino in Italia spesso partendo da una prospettiva anti-capitalistica.

Per lui il vino non era un bene di lusso, ma l’espressione viscerale del territorio e del lavoro del contadino («il vino è il canto della terra verso il cielo»), da difendere contro l’omologazione dell’industria agroalimentare.

Il brindisi, insomma, è tradizione popolare per eccellenza soprattutto se fatto fra compagni, cuori pieni come i bicchieri levati in alto, in quelle Feste dell’Unità dove scorreva il rosso delle cantine sociali (spesso cooperative rosse dell’Emilia-Romagna e della Toscana): bere il prodotto della fatica del lavoratore significava celebrare il lavoro, finanziare il partito e sostenere un modello economico cooperativo alternativo al capitalismo privato.

P.S. Ma quel Nicola Fratoianni fotografato in spiaggia al bagno vip sul lettino e con bottiglia di vino era lui o non era lui?