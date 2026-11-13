Il fango sui libri di testo che ricopre la destra

Tra la destra e i manuali scolastici c’è sempre stata ostilità. Le lotte studentesche del Fronte della Gioventù, fin dagli anni Settanta, miravano a rivendicare il pluralismo delle idee nelle aule, nelle scuole, negli atenei.E come poteva sconfiggersi l’indottrinamento? La soluzione più facile era sradicare alla radice gli strumenti per ideologizzare gli studenti: abolire il libro di testo obbligatorio. Idea difficilmente praticabile tuttavia provocazione utile per denunciare l’insegnamento della storia a senso unico. Il tema riesplose nel 2000, quando Francesco Storace diventò presidente del Lazio e fece sua la mozione presentata da Fabio Rampelli che chiedeva la revisione dei libri di testo faziosi. Il caso del manuale di storia edito da Laterza e di cui si discute oggi, sta lì a dimostrare che il dibattito è apertissimo e tutt’altro che chiuso.

Se negli anni Settanta si chiedeva di non insegnare la storia solo secondo i canoni del marxismo oggi le aspettative sono persino più basse: ci si accontenterebbe di manuali che non siano compilati come un volantino di un centro sociale o come il verbale di un’assemblea studentesca infarcita di facili slogan. Non solo: tutte le volte che da destra si leva una voce per denunciare l’indottrinamento in classe a sinistra si reagisce rabbiosamente, come se quelli di destra non potessero sulla materia avere voce in capitolo. All’epoca il buonista Walter Veltroni fu uno dei più duri contro la richiesta della Regione Lazio di istituire una commissione di esperti per valutare i libri di testo (che peraltro non fu mai istituita anche se la sola proposta ebbe il merito di sollevare un dibattito culturale necessario) accusando quelli di destra di essere intolleranti, razzisti, incolti e xenofobi. Come si vede non è che i toni siano poi tanto cambiati, il repertorio è sempre lo stesso. Il tema approdò anche tra i banchi di Montecitorio dove gli esponenti dei Ds accusarono quelli di An di voler riabilitare il fascismo e di avere sempre in testa l’idea del “libro e moschetto”.

L’allora ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro bollò la proposta della Regione Lazio come incostituzionale mentre Giuliano Amato, che era premier, ammise che «i libri faziosi esistono, ma il compito di correggerli è degli storici non delle commissioni create dai governi».Due mesi prima che il dibattito esplodesse Azione giovani, guidata proprio da Giorgia Meloni, aveva manifestato alla libreria Croce di Roma contro il manuale Elementi di storia.XX secolo di Augusto Camera e Renato Fabietti diffondendo un opuscolo nel quale si sottolineavano gli errori di un libro di testo pure adottato in molte scuole italiane. Si andava dalla negazione delle foibe all’esaltazione della figura di Stalin e si riduceva il numero degli italiani infoibati (500-700 persone era scritto), fatti che per quel testo «furono lo sfogo dell’ira popolare sloveno-croata contro gli italo-fascisti». Non solo: la foiba di Basovizza veniva indicata come «discarica di materiale bellico» che «ebbe una sua triste fama come meta di suicidi».

I militanti di An timbrarono in quell’occasione una trentina di libri col marchio «falso d’autore. Non comprarlo». La propaganda di sinistra trasformò quell’iniziativa in “raid squadrista”.Cosa è mutato da allora? Quasi nulla a quanto sembra. Intellettuali e opinionisti invocano la libertà degli storici di scrivere manuali ideologici e fondati sulla demonizzazione del “nemico assoluto” e se qualcuno fa notare che ci vorrebbe meno partigianeria subito parte l’accusa di “revisionismo”. L’insegnamento della storia nella scuola italiana purtroppo non è esente da manicheismo: i manuali applicano a ogni epoca del passato uno schema che sopravvive all’illuminismo, che lo ha generato.Là il buio dell’irrazionalità, qua la luce della ragione. Là il bene, qua il male. Il dogma progressista è per sua natura incapace di cogliere il senso di un evento storico perché, già per il solo fatto di appartenere al passato, esso è destinato a una condanna ideologica senza appello.