Il commiato personale di Corrado Augias è stato anche il suo ultimo discorso pubblico, come si conviene a uno «scrittore civile» (la definizione è di Ezio Mauro, quindi dovrebbe essere al riparo dalle intemerate dei leoni da tastiera impegnati in questi giorni a difendere non lo scomparso, ma il bozzetto ideologico a cui l’hanno ridotto). Qualcuno che ha sempre fatto della civitas l’orizzonte della propria professione, la dimensione in cui lasciare un messaggio. E l’ultimo messaggio di Augias è stato duplice. Da un lato risiede nelle modalità di congedo dall’esistenza, in quel «diritto di dire basta» rivendicato nei giorni successivi da un editoriale di Massimo Giannini su Repubblica, in cui si fa cenno a «un foglietto» che «Corradone portava sempre in tasca» e che descriveva così al collega: «C’è scritto il numero di un medico che conosco, pronto a fare quel che deve, quando lo chiamerò». Il suo ultimo tratto, sintetizzando, è stata anche una (non) implicita presa di posizione sul tema del fine-vita, dell’agibilità concreta, giocoforza individuale, di quel dire «basta», che nelle sue tesi pubbliche sfociava anche nei territori propriamente dell’eutanasia. Non solo: ha coinciso pure con un’ultima, estrema presenza/assenza dell’Augias conduttore, che retrospettivamente ha organizzato anche mediaticamente quella che Simone de Beauvoir chiamava «la cerimonia degli addii».

Come ha raccontato il direttore de La7 Andrea Salerno, Augias ha concordato nei dettagli la scaletta della puntata commemorativa “Saluto di un maestro”, andata in onda lunedì sera. Ha messo la firma sul modo d’andarsene e anche sul suo racconto postumo: a modo suo, un atto di estrema affermazione dell’Io e delle sue convinzioni, il punto d’approdo di un autodichiarato “illuminista”, diciamo tendenza Scalfari più che tendenza Montesquieu, più radical che liberale, ma ci siamo capiti.

LA SCELTA DEL CARDINALE - Eppure. Eppure, quando l’Io sceglie a volte scavalca se stesso, dice qualcosa ma rivela qualcos’altro, in termini freudiani fa debordare l’inconscio, in ogni caso può spiazzare. Limitiamoci alla cronaca: la scelta di Corrado Augias di trasmettere in esordio dello speciale (auto)commemorativo il dialogo con il cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi, andato in onda lo scorso 14 settembre sempre durante La Torre di Babele, obiettivamente spiazza. Spiazza perché al crepuscolo, e persino nella (ri)messa in scena televisiva di esso, il laicista più che laico, il «dolcemente ateo», l’uomo «convinto che con l’ultimo fiato finisce tutto e tornerò nel nulla», il polemista che con «Inchiesta sul cristianesimo» aveva archiviato con (eccesso di) disinvoltura razionalista la storia liturgica e dogmatica della Chiesa, sente il bisogno di condividere la parola con un uomo di Chiesa. E nemmeno qualsiasi, nemmeno da un punto di vista temporale, trattandosi del capo dei vescovi italiani. E no, non ci si può accontentare della risposta politicista, per cui Zuppi incarna al meglio quella Chiesa bergogliana, inclusivista, sociale che tanto piace agli uomini non di Chiesa come Augias. Intendiamoci, per un intellettuale che faceva orgogliosamente dell’appartenenza la propria cifra, fino a innamorarsene troppo, fino a ridurre l’essere «di destra» all’«andare incontro alle spinte istintive che tutti hanno» (cioè le pulsioni più basse), era senz’altro un argomento. Ma non esaurisce la domanda, non giustifica l’apertura della puntata che deve consacrare il tuo lascito. Questa scelta controintuitiva suggerisce altro, quasi un’istanza mai soddisfatta, forse un interrogativo della coscienza, sicuramente una necessità. Quella di scomodare il tabù, di sezionare davanti alle telecamere il tema dei temi, quello che coincide col nostro venire al mondo, ovvero quel fine-vita che ovviamente assillava già i pensieri di Augias, interloquendo con il rappresentante istituzionale in Italia di coloro che hanno fatto la scommessa opposta. Per dirla con Pascal: su Dio, non sul nulla. Più ancora, in questo caso: sul Dio della Chiesa cattolica articolata anche nella sua organizzazione terrena, un materiale che evidentemente resiste alle archiviazioni frettolose, alle inchieste giornalistiche, perché ha un’altra misura, come dice lo stesso Augias «una cautela secolare». È, questa conversazione ritrasmessa, anche una «cautela» di Augias di fronte all’inesprimibile? Certi suoi toni, riascoltati retrospettivamente, moltiplicano le domande. «Eminenza Zuppi, lei riconosce a me il diritto di decidere io, da solo, con la mia lucida volontà, il momento in cui me ne voglio andare?». Perché? Intendiamo: perché sente il bisogno di questo “riconoscimento”, l’iperlaico, il disincantato schetticheggiante, l’uomo in bilico sul nulla e demistificatore degli apparati clericali? Non crede, l’ha scritto e rivendicato, nel Dio che si fa carne, garante dell’ossimorica vita oltre la morte. Non appartiene alla comunità umana, valoriale e religiosa della Chiesa, di cui da laico illuminato non può non presidiare il diritto di declinare la propria dottrina come meglio ritiene su qualunque tema, figuriamoci su quello che coincide col senso dell’umano. Perché chiede, con insistenza incalzante, questa strana forma di “riconoscimento” da parte di un’organizzazione immanente in cui lui stesso non si riconosce, la quale rimanda a un universo trascendente di cui nega l’esistenza? Che imprevisto rompicapo racchiude, questa scelta straniante del conduttore de La Torre di Babele, che nel proprio lascito postumo poteva rimandare decine di interviste a filosofi, politici, sociologi, attori, intellettuali organici a vario titolo a quell’impegno mondano che lui stesso praticava? Perché evocare l’altra dimensione, tirare in ballo l’altro mondo, anche solo per negarlo?

NOSTALGIA DI DIO - Forse perché ogni ateismo conseguente è anche insopprimibile nostalgia di Dio, o quantomeno del Totalmente Altro, come lo chiamava Max Horkheimer, un nume tutelare del pensiero di sinistra e della Scuola di Francoforte, che sul finale della vita arrivò con questa formula ad esprimere la speranza «che questa esistenza terrena non possa essere qualcosa d’assoluto, che non è ciò che è ultimo»? Non sappiamo, certo le domande sono lecite, non occorre la filosofia, basta il giornalismo. Poi, certo, c’è stato anche altro, nella puntata codificata da Augias. I ricordi infantili e la storia d’Italia, gli americani che entrano a Roma lanciando chewing gum, il fantasma onnipresente del fascismo, quello storico e quello «eterno» (come avrebbe detto Umberto Eco), sempre sul punto di tornare e sempre utile per decifrare (leggi stroncare) ogni fenomeno politico emerga a destra, nei secoli dei secoli. Fino al gran finale gramsciano, allo stesso tempo dotto e astuto: «Istruitevi, agitatevi, organizzatevi». Ma questa, nel bene e nel male, è una non-notizia, è esattamente quello che ci aspettavamo dalla scaletta del commiato. Il dialogo col cardinale, con quel cardinale che è anche ipso facto l’evocazione del culto e dell’istituzione, no. In questo senso, probabilmente è uno dei contenuti migliori proposti da Corrado Augias nel suo lungo itinerario professionale. Le risposte di Zuppi saranno state anche «un po’ da prete», come lo rimbrotta lo stesso Augias in conclusione. Eppure, lui ha voluto aprire il suo autoritratto proprio con quelle domande, rivolte a quel prete. Giratela come volete, è una notizia.