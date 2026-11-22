Dalle zone centrali che brulicano di professionisti, turisti e borseggiatrici dalle mani di velluto alle degradate periferie popolate da immigrati e storici pregiudicati: a Roma, capitale d’Italia, ci sono circa 500 agenti della Polizia locale che girano senza pistola d’ordinanza. Disarmati. È il modello Pd sulla sicurezza: una roulette russa che rischia di portare, prima o dopo, dritti alla tragedia. Come possono operare sereni, per sé e per gli altri, ogni qualvolta si trovano a fronteggiare un delinquente in mezzo alla strada senza poter contare sulla deterrenza di un’arma?

Esempio pratico: come sarebbe andata a finire, a inizio settembre ai Fori Imperiali, se gli agenti intervenuti per arrestare il 29enne bosniaco che stava seminando il panico tra i passanti impugnando una pistola si fossero presentati con la fondina vuota?

È un corpo, quello dei pizzardoni, parecchio bistrattato dalla sinistra. Basti pensare all’organico, che oggi conta poco più di seimila uomini ma ne avrebbe bisogno di altri 2.300 per poter servire capillarmente il territorio di una città da tre milioni di abitanti. Con l’ultimo concorso, nel 2024, ne erano stati assunti subito 800, poi coi vari scorrimenti si è arrivati oggi a un totale di 1.350. Poco più della metà rispetto al totale degli idonei: ci sono infatti altri 1.300 uomini e donne che attendono in graduatoria da ormai due anni di poter prendere servizio e rimpolpare il corpo, nel frattempo svuotato da pensionamenti, dimissioni e richieste di mobilità (600 nello stesso periodo).

IL PIATTO PIANGE

A cavallo tra la fine del 2026 e il 2027, senza nuovi inserimenti, il saldo precipiterà verso lo zero. Il Comune, però, nicchia. È una questione tutta politica: le risorse, dai 155 milioni all’anno incassati dalle multe ai 300 milioni di euro della tassa di soggiorno (l’ultimo “decreto sicurezza” ha infatti previsto che i proventi possano essere utilizzati per il potenziamento della sicurezza urbana), infatti non mancano. Il comitato degli idonei del concorso, tramite il deputato Marco Perissa (Fdi), aveva anche chiesto un parere al Ministero dell’Economia. «Ci è stato chiarito come dal primo gennaio 2025 il Comune di Roma non è soggetto a limiti assunzionali ostativi e avrebbe anzi la facoltà di immettere in ruolo fino a 3.000 nuove unità senza violare alcuna norma», spiega Stefano, il portavoce delle aspiranti divise bloccate nel limbo di quella graduatoria che senza l’intervento del governo – che a settembre l’ha prorogata fino alla fine del 2028 – sarebbe scaduta il prossimo febbraio con tanti saluti a tutti coloro che da tempo hanno superato i test. Ovviamente, lo scorrimento della graduatoria (per cui è stata anche lanciata una petizione) sarebbe un guadagno per tutta la Capitale, la terza città più insicura d’Italia per numero di denunce effettuate.

LE PETTORINE

Le ultime, dal Campidoglio, dicono che a ottobre sono stati arruolati 150 nuovi uomini, facendo così arrivare la graduatoria al numero 1.570. La strada è ancora lunga. «Bisogna assumere subito tutti gli idonei: il Comune può e deve farlo», sottolinea Stefano. Ma in tutto ciò, ad acuire la tensione, ci si è messo pure l’esperimento lanciato quest’estate dalla giunta Gualtieri: i cosiddetti “tutor della notte”, volontari, per presidiare le zone più calde quando cala il buio. «Personale non adeguatamente formato da affiancare alla Polizia locale durante il fine settimana, che non rappresenta un reale deterrente contro la microcriminalità», sottolinea il portavoce del comitato. Gli orari notturni, tra l’altro, sono quelli dove la carenza d’organico si fa più sentire perché mancano pattuglie a sufficienza. A inizio mese, in via Tiburtina, un agente di 25 anni impegnato nei rilievi di un incidente ha perso la gamba dopo esser stato investito da un carabiniere fuori servizio che guidava ubriaco. Con un mezzo in più che gli guardasse le spalle, forse, sarebbe andata diversamente.

Finito? Macché. I 150 neo-assunti girano col “fratino”, una sorta di pettorina per renderli riconoscibili. Perché? Oltre alle pistole mancano pure le divise...