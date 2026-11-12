Il prof ci dà lezioni però scivola sulla storia

Certi antifascisti sono come Fonzie. Non riescono a dire «ho sbagliato». Anzi, quando vengono colti con le mani nella marmellata, si mettono a protestare indignati.Il giochino ormai è noto, per questo non sorprendono le interviste in cui lo storico Carlo Greppi difende il manuale scolastico “Trame del tempo” (Editori Laterza), di cui è coautore. Il libro è finito al centro delle polemiche di questi giorni per alcuni passaggi che riguardano il governo Meloni e Fratelli d’Italia. «Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo», si legge nel testo, «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista - come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 Gioventù meloniana - si distingue nell’attuazione di misure liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza”. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione».

FATTI E OPINIONI - Insomma, scoppiato il caso, il nostro Greppi avrebbe fatto bene, se non a chiedere scusa, quantomeno a tenere un profilo basso. E invece no. È andato al contrattacco. «Su Fratelli d’Italia e fascismo parliamo di fatti, non è un’opinione»: questo il titolo surreale della sua intervista all’Huffington Post. Poi, all’interno, arriva pure un attacco a Libero. Domanda: «Lei ha criticato anche il modo in cui alcuni giornali hanno raccontato la vicenda. Perché?». Risposta di Greppi: «Libero, per esempio, nel titolo in prima pagina ha messo tra virgolette un testo che non esiste. Trovo sconcertante la superficialità con cui viene affrontato un tema così serio. Stiamo parlando di pochissime righe, eppure si riesce a distorcerne persino il contenuto. Questo mi fa dubitare della deontologia professionale di chi alimenta la polemica. Dovremmo interrogarci anche su come vengono costruite e raccontate le notizie». Ora, il titolo di prima pagina di Libero era molto semplice: «Il libro di scuola: “Fdi è fascista”». Non è questa la tesi del manuale? A noi pare di sì...Tra l’altro non c’è nessun bisogno di distorcere il pensiero di Greppi, visto che a fare brutte figure ci riesce benissimo da solo. Andiamo a leggere, giusto per fare qualche esempio, cosa scrive nei suoi due libri forse più noti, “L’antifascismo non serve più a niente” e “Si stava meglio quando si stava peggio”. Partiamo dal caso dell’uccisione da parte dei partigiani, il 15 aprile 1944, del filosofo Giovanni Gentile. «Faccio mie», spiega lo storico, «le parole con cui Santo Peli, nelle sue Storie di Gap, ha chiuso le polemiche di oltre settant’anni sul fatto se sia o meno legittimo uccidere un intellettuale: “Chi conferisce la propria autorevolezza alla Rsi, avalla anche una politica che pratica la caccia ai renitenti alla leva, la deportazione degli ebrei e degli operai italiani. Se Gentile è giudicato fondatamente un nemico, la sua uccisione, dal punto di vista di chi l’ha decisa e di chi l’ha eseguita, è un atto di guerra, legittimo né più né meno di quelli che l’hanno preceduto”». Insomma, uccidere Gentile secondo lui è stato «legittimo». Le cose però non sono così semplici. Gentile è davvero stato ucciso perché avallava «la caccia ai renitenti alla leva» e «la deportazione degli ebrei e degli operai italiani»? Secondo alcuni storici, no. Sosteneva ad esempio Giuseppe Parlato: «Gentile fu ucciso non tanto perché rappresentava il ricordo del fascismo nel suo crepuscolo di Salò, quanto perché aveva aderito alla Rsi per portare un piccolo contributo alla pacificazione degli animi. Lo hanno eliminato come hanno eliminato, durante la guerra civile, molti “moderati” di Salò». Anche diversi antifascisti hanno subito preso le distanze da quel gesto, e nel dopoguerra critiche a questa azione sono arrivate da persone molto diverse tra loro per formazione e posizioni politiche, da Norberto Bobbio a Indro Montanelli, passando per Oriana Fallaci. Non va meglio con Piazzale Loreto. «Ancora oggi», scrive Greppi, «molti si sentono in dovere di blaterare complicati farfugliamenti per condannare gli eccessi di Piazzale Loreto. A Piazzale Loreto si è sbagliato? Probabilmente, ma la furia del la folla la conosciamo bene. È così grave? Non credo proprio, personalmente: erano in larga parte i diretti responsabili di quell’orrore che abbiamo appena intravisto in queste pagine, dagli assassinii dei primi mesi di regime alla guerra al mondo intero».

SUPERFICIALITÀ - E poi le foibe: «In questa vicenda della quale è impossibile dare una lettura univoca e definitiva sono finiti invischiati molti innocenti, è vero, ma anche molti colpevoli, che in una generica critica alle “foibe” rischiano di essere esaltati come eroi, sporcando le biografie delle vere vittime che non meritavano quella fine, perché in questi anni in molti, da destra, hanno puntato a riabilitare anche e soprattutto le vittime fasciste, che avrebbero comunque dovuto essere processate». E vabbè, neanche le foibe vanno condannate del tutto...Che dire, anche noi, come Greppi, troviamo sconcertante la superficialità con cui vengono affrontati temi così seri. Anche noi dubitiamo della deontologia professionale di qualcuno. E anche noi crediamo sia giusto interrogarsi su come vengono costruite e raccontate le notizie. In particolare quelle contenute nei libri scolastici destinati ai ragazzi...