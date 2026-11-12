Prodi fa il tifo per il regime comunista cinese

Il debole di Romano Prodi per la Cina è noto, storicamente è considerato uno dei principali fautori dell’apertura economica e commerciale dell’Italia e dell’Unione Europea verso la Cina, sostenendo per decenni l’integrazione di Pechino nei mercati globali. Ma da qui a manifestare una vera fascinazione per il dittatore Xi Jinping ne dovrebbe passare di strada. Eppure dal suo editoriale pubblicato dal Messaggero ieri si deduce che quella fatale attrazione è andata oltre lasciandoci con l’atroce dubbio che tra la Cina comunista e il mondo occidentale Prodi preferisca di gran lunga la prima, con il suo leader che si avvia a diventare, giustamente, «presidente a vita». Sì ha scritto proprio questo l’ex presidente del Consiglio italiano e della Commissione europea, l’uomo che malauguratamente ci ha portato nell’euro, che dovrebbe averci insegnato che le regole contano, che i limiti al potere sono una conquista, non un fastidio. E invece no. Per Prodi, Xi che si fa nominare presidente a vita è quasi un percorso naturale di carriera. Non un autocrate che ha cancellato i pur esigui limiti di mandato, purgato i rivali, imbavagliato Hong Kong, minacciato Taiwan, costruito un sistema di sorveglianza totale. No: un leader che «aumenta il proprio potere personale», detto con la stessa naturalezza con cui si prenderebbe atto di una promozione per anzianità. Ma il capolavoro è la tesi centrale: sarebbe stato Trump a “elevare” Xi al livello di unico vero interlocutore, a regalargli la «pari dignità» con il presidente americano. Cioè il presidente che ha lanciato la guerra dei dazi, che ha trattato Pechino da nemico, sarebbe in realtà il suo miglior agente di promozione. E Xi, bontà sua, «senza farlo apparire», farà pesare a Trump che lui, a differenza sua, è destinato alla fine del mandato. Che eleganza. Qui non siamo più all’apertura commerciale. Siamo alla stima politica pura per chi dura, chi decide, chi programma senza dover rendere conto a nessuno. Di fronte a un Occidente litigioso, a scadenza, incapace di guardare oltre le midterm, Xi appare a Prodi come l’uomo serio. La stabilità della dittatura diventa un pregio, la dittatura un dettaglio. Il resto dell’editoriale serve solo a fare da sfondo a questo quadretto. Perché Prodi non dice più niente. Dice che in America ha vinto la democrazia, una frase su cui sono tutti d’accordo proprio perché non significa nulla. Infatti due righe dopo la smonta lui stesso: in politica estera il Presidente americano fa quello che vuole. Bella vittoria. Dice che l’Europa deve diventare «partner e non suddita». Lo dice da trent’anni. Su Israele: tutto da decidere. Sull’Iran: tutto da vedere. Sulla pace in Ucraina: nessun cambiamento radicale.Su Shenzhen e sull’incontro Trump-Xi: probabilmente non si arriverà a nessuna conclusione importante. È il “boh” elevato a dottrina strategica. Presentato con la gravitas dell’ex presidente della Commissione, il non sapere diventa saggezza, la prudenza diventa pensiero.