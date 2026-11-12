Quei professori che stracciano i volantini agli alunni di destra

Nelle scuole di Firenze la pedagogia del bavaglio rosso ha fatto un enorme salto di qualità. Prima ad impedire i volantinaggi degli studenti di destra ci pensavano i collettivi. Ora l’appalto è passato direttamente ai professori. Ieri mattina, davanti all’istituto Duca d’Aosta, alcuni docenti avrebbero infatti fisicamente sequestrato i fogli dalle mani dei ragazzi. A denunciare l’episodio è Azione Studentesca, che in una nota parla del tentativo di interrompere la propria campagna, che intende bersagliare proprio il modello culturale immaginato per la scuola dalla sinistra fiorentina, fatto di ius scholae, introduzione di spazi per la preghiera islamica, tutela delle carriere alias e bagni neutri. La grafica dei volantini richiama allora il videogioco Grand Theft Auto e propone quattro «missioni»: la difesa della patria, l’opposizione all’islamizzazione, la critica all’ideologia gender e la cultura dell’orgoglio nazionale. Per i vertici fiorentini del movimento «strappare un volantino non significa confutarne il contenuto» ma anzi passare direttamente alla sua eliminazione. Simone Sollazzo, presidente di Gioventù Nazionale Firenze Città, annuncia la richiesta di un incontro urgente all’Ufficio scolastico regionale per ottenere accertamenti ed eventuali provvedimenti disciplinari: «Esprimo piena solidarietà ai ragazzi di As - dice -.Una scuola che teme un volantino ha già fallito nella sua missione educativa. La scuola deve formare cittadini liberi, non studenti obbligati a conformarsi al pensiero unico». Raggiunto da Libero, Sollazzo si chiede se il sindaco Sara Funaro e l’assessore Benedetta Albanese (entrambe del Pd) condannino questi atteggiamenti o se per loro l’idea di pluralismo finisca dove iniziano le idee della destra. Domanda retorica, se posta in relazione alla distanza che intercorre fra la retorica inclusiva di Funaro e il trattamento riservato ai militanti di As: «Questi studenti sono dipinti come nemico da combattere con ogni mezzo - aggiunge Sollazzo -. I professori ideologizzati si sentono tutelati dal silenzio del sindaco e così non esitano a prendersi la libertà di ostacolare un semplice volantinaggio». Il confronto con le altre mobilitazioni scolastiche è inevitabile. Il 30 settembre Funaro aveva sostenuto pubblicamente gli striscioni «Qui nessuno è straniero», esposti contro il tetto agli alunni stranieri nelle classi introdotto dal governo. Per questo, dice Sollazzo, la sua sembra una «democrazia a targhe alterne». Torna poi alla mente il precedente del Liceo Michelangiolo: il 18 febbraio 2023 un volantinaggio dei giovani di destra sfociò in rissa in seguito al tentativo dei collettivi di impedirlo. Tutta la politica nazionale dipinse i militanti di As come degli squadristi, sebbene siano state provate le ripetute provocazioni anche da parte di membri dei centri sociali esterni alla scuola. Quindi la logica è: un giovane di destra che volantina se viene provocato non deve reagire e se resta inerme si vede strappare di mano i flyer. Come forma di partecipazione gliene resta una sola: stare zitto.