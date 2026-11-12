La Cop31 sul clima non interessa ormai a nessuno

Più inutile di una forchetta per mangiare una minestra o del set composto da micro tavolo e racchette nane per giocare a ping pong, c’è solo lo stanco rituale della conferenza sul clima delle Nazioni Unite chiamata COP. Siamo a 31. La COP31, se possibile, è ancora più inutile delle precedenti che in compenso sono state però assai più dannose se non letali. Hanno alimentato la costruzione ideologica del cambiamento climatico su cui si basa il Green New Deal. La desertificazione industriale europea per intenderci.

Siamo ad Antalya, in Turchia e, nel giorno in cui viene inaugurata la COP 31, Erdogan la irride festeggiando due nuovi pozzi petroliferi. La Conferenza che tutti gli anni ci dice che dobbiamo rinunciare al petrolio, deve quindi rimediare con l’unico vero vip presente: Greta Thunberg. “E ho detto tutto”, citando Totò. Un po’ come la cicoria ripassata in padella, ma non altrettanto gustosa. Sicuramente sarà arrivata in bicicletta. Mica ha preso un aereo che ha emesso chissà quanta CO2.La COP31 è una baracconata che ospita in 11 giorni oltre 90mila persone. Si parlano addosso blaterando che non dobbiamo più usare benzina e gasolio, mentre tutto il mondo è alla forsennata ricerca di carburante. Raffinerie duramente colpite a causa delle guerre e delle chiusure che in Europa abbiamo forsennatamente voluto proprio per seguire le istruzioni della varie COP. La CO2 in atmosfera?

Continua a crescere per fatti suoi. Lo ha fatto pure nel 2020 quando a causa dei lockdown generalizzati per fronteggiare il Covid le emissioni antropiche si sono ridotte del 5% circa a livello globale. Ma ci siamo dimenticati di dirlo all’anidride carbonica in atmosfera che infatti ha continuato a crescere per fatti suoi. Allo stesso ritmo degli anni precedenti che poi è lo stesso degli anni successivi.Improbabili consulenti offrono alle imprese collaborazioni che non servono a far crescere il fatturato di un euro. Tipo redigere report di sostenibilità. La Cina ogni anno brucia più carbone del resto del mondo. E se negli anni 70 quasi l’80% dei consumi globali (elettricità, riscaldamento e trasporto) era dovuto all’utilizzo dei fossili (carbone, petrolio e gas) oggi questo consumo misura grosso modo (ancora) l’80%. La COP31 dirà che bisogna elettrificare, elettrificare, elettrificare. Riscaldamento e trasporti. Ma come viene prodotta in finale l’elettricità? Strofinando la schiena dei gatti? Il 55% dell’elettricità viene dal fossile. Ed indovinate chi fa la parte del leone? Proprio, lui il carbone!

Nel frattempo chi governa diserta la COP31.Non ci andrà Trump ma ci andranno i dem.Non ci andrà Meloni ovviamente attaccata da Avs. Forse ci andrà il premier britannico Burnham. Intanto ricordatevi cari ambientalisti da salotto che quando interrogate ChatGpt su come cuocere la pinsa di kamut biologico, state chiedendo non solo cose inutili ma anche la costruzione di nuovi odiati data center.