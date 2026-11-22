Da settimane si ha l’impressione di assistere a un film horror e comico al tempo stesso. Sta uscendo dal sarcofago della storia un paleo-comunismo, con slogan simil-bolscevichi, ma alla Mel Brooks, un film buffo e “de paura” tipo Frankenstein Junior. O pseudo-rivoluzionario come ll dittatore dello stato libero di Bananas di Woody Allen.

La sinistra diffonde, da tempo, un catastrofismo demagogico così esagerato da coinvolgere nel grottesco anche vecchi compagni come Nicola Zingaretti che, preso da enfasi populista, nella foga ha dichiarato in tv che gli italiani «non hanno i soldi per cambiarsi le mutande».

Zingaretti è quello che nel maggio 2019, appena eletto segretario del Pd, sfornò un libro, Piazza grande, che fece insorgere perfino Claudio Petruccioli, perché vi si leggeva che «se non ci fosse stata l’Unione sovietica non sarebbero state possibili le lotte dei partiti di sinistra e democratici».

Ma forse lo Zingaretti di allora (in formato vecchio compagno “rosso antico”) è preferibile a quello odierno, verniciato di populismo, che parla di italiani che non hanno più i soldi per le mutande.

LOTTA DI CLASSE

«La situazione è grave, ma non seria», diceva Flaiano. C’è davvero da rimpiangere la triste e tragica serietà della vecchia classe dirigente del Pci, rispetto alla demagogia post-grillina dell’attuale partito unico della sinistra.

In questi giorni è tutto un “andiamoci a prenderci i soldi dove sono”, tutto un “anche i ricchi piangano”, una continua demonizzazione dei “ricchi”, che poi finirà per considerare “ricco” l’italiano medio che ha risparmiato qualcosa e magari l’ha investito in Btp (sarebbe questa la diabolica “rendita” da colpire?). Sembra quasi un ritorno della vecchia lotta di classe marxista, ma alla maniera goliardica delle tifoserie da stadio nel derby.

Forse era meglio avere a che fare con i comunisti del Pci che con i comunistElly di oggi. Non si sa che pensare. Certi slogan del Campo largo sembrano una versione goffa e primitiva di bolscevismo di terz’ordine. Ma è teatro, propaganda. È probabile che il Centro sociale in cui si è trasformata la Sinistra stia solo tornando alla puerile dimensione dell’okkupazione del liceo, quella bislacca sagra di supercazzole con cui i figli di papà recitano la parte dei rivoluzionari che sistemano il mondo, ma puntando a evitare il compito di matematica.

Basta guardarli e ascoltarli. Carlo Calenda l’altro ieri ha detto: «Ma come si può pensare che la segretaria del maggior partito di opposizione, mentre si vota alla Camera, sta a scaricare un gioco Gta o come si chiama? E lo mette pure sui social. Ci siamo proprio bevuti il cervello».

Il Campo largo (che potrebbe portare al Quirinale Rosy Bindi o la Boldrini o Bersani) è okkupato soprattutto con il videogioco “come sfasciare l’Italia”. Per esempio Fratoianni di Avs tuona: «Senza tassa patrimoniale non c’è la coalizione». Magi di +Europa aggiunge: «La legalizzazione della cannabis deve essere nel programma». Conte del M5S dichiara che il reddito di cittadinanza è essenziale. Landini poi pretende la tassa patrimoniale, ma sembra confondere reddito e patrimonio. Poi manifesta contro i contratti a 6 o 7 euro l’ora che però sono stati firmati dal sindacato stesso.

Ma hanno in serbo molte altre idee “geniali”. Per esempio Avs propone: riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio, «trasporto pubblico gratuito per under 30 e over 65», abolizione della Bossi-Fini sull’immigrazione, ius soli, chiusura dei Cpr e accoglienza diffusa (cioè immigrazione di massa e cittadinanza come se piovesse). Poi riconoscimento dello Stato palestinese (che non esiste), no a Ponte di Messina e Tav, infine divieto dei voli nazionali quando esiste un collegamento ferroviario diretto. C’è pure la tassa progressiva per chi vola spesso.

Oltre questa agenda, nella consultazione partecipativa di Avs, fra le proposte sul lavoro (che però si spera siano destinate a restare sulla carta), «una delle più votate» scrive Pagella Politica «è intitolata “Per un vero programma socialista”» dove «viene chiesto un salario minimo di 1400 euro netti al mese e la “nazionalizzazione” di “banche, assicurazioni, grandi gruppi industriali”, aziende del settore dell’energia e delle infrastrutture. Tutto questo dovrebbe avvenire tramite un “esproprio senza indennizzo”».

C’è pure la proposta dell’«assegno individuale, tra i 300 e i 1.000 euro mensili a persona» secondo i diversi casi e «cumulabile con redditi da lavoro o da proprietà».

Diverse di queste proposte sono condivise pure dal M5S. Che aggiunge il voto ai sedicenni, il matrimonio egualitario e le adozioni omogenitoriali (ma discute anche sull’uscita dell’Italia dalla Nato).

CHI PAGA?

Il Pd si caratterizza per proposte che allargano parecchio la spesa pubblica. Non chiedetevi chi pagherebbe perché già lo sapete. Tutti insieme questi “statisti” con le loro idee “geniali” terremoterebbero i conti pubblici e quelli privati delle famiglie.

Il rischio non è solo la maldestra riesumazione del vecchio Carlo Marx, ma anche finire per somigliare agli esilaranti Fratelli Marx. Dal tragico al comico è un attimo.

Aveva proprio ragione Carlo Marx nell’unica sua “profezia” che si è realizzata. Quella contenuta saggio Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, dove dice che «tutti i grandi fatti e personaggi della storia mondiale si presentano, per così dire, due volte: la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa». In effetti l’orrore del socialismo reale rischia di ripresentarsi oggi come la farsa del socialismo surreale.