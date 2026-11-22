«Esultate!». Otello ha appena affrontato la tempesta, sconfitto i Turchi e salvato Cipro. È un generale vittorioso, un eroe e che fa? Sviene. Non è uno scherzo: nella prossima Prima della Scala, il 7 dicembre, il Moro di Damiano Michieletto, interpretato da Brian Jagde, dopo il suo ingresso trionfale crollerà a terra. L’orgoglio musulmano è sepolto in mare; la pressione sanguigna pure: urgono sali e barella. È arrivata la stagione degli eroi mammoletta: guerrieri che vincono le battaglie ma perdono i sensi, condottieri da tisana e copertina, tutti fragilità, traumi e insicurezze.

Il nuovo Otello ricorda l’Odisseo del discusso film di Christopher Nolan. Speriamo che Ulisse torni a Itaca senza fermarsi per un colloquio motivazionale. La grande, strepitosa, epocale novità secondo il regista scaligero, Damiano Michieletto, sarebbe soprattutto questa: Otello è bianco, che più bianco non si può. Peccato che il primo precedente documentato risalga al 1819! Alla Pergola di Firenze Nicola Tacchinardi cantava l’Otello di Rossini senza annerirsi la faccia, e il libretto spiegava persino la scelta. Era Rossini, certo, non Verdi: ma la rivoluzione del 2026 ha già duecentosette anni di ritardo. Alla Scala, poi, l’Otello verdiano ha una storia che dovrebbe suggerire qualche prudenza prima di gridare al miracolo. Mario Del Monaco inaugurò la stagione il 7 dicembre 1959 con Leonie Rysanek e non aveva il trucco nero. «Esultate!» suonava come un colpo di cannone, non come il preludio a uno svenimento e di Otelli senza volto annerito, in tempi recenti, ne abbiamo avuti a caterve: Stuart Skelton a Londra, Aleksandrs Antonenko a New York, Jonas Kaufmann al Covent Garden. Per restare in Italia, Francesco Meli cantava un Otello bianco alla Fenice di Venezia nel novembre 2024. Non nel Pleistocene. Dov’è dunque lo scandalo innovativo? Nel fatto che stavolta il generale cade lungo disteso? Il resto è un magnifico catalogo di psicologia applicata. Otello non sarebbe più dominato dalla gelosia, bensì dall’insicurezza; Desdemona diventerebbe una bambola di porcellana; Jago, oltre a ordire intrighi, nutrirebbe forse un’attrazione inconfessabile per il suo comandante. Insomma, Shakespeare e Boito avevano scritto una tragedia, Verdi l’aveva musicata, ma evidentemente mancava il consulto di gruppo. Cassio aprirà uno sportello d’ascolto? La storia personale di Jagde, segnata da un’infanzia difficile, merita rispetto ma non confondiamo neppure il teatro con una diagnosi.

La fragilità di Otello esiste già, eccome: Verdi l’ha scritta nelle note, nella vertigine di «Dio! mi potevi scagliar», nel veleno che Jago gli inocula frase dopo frase. Non occorre trasformare un condottiero in un paziente per scoprire che soffre. Le anticipazioni dello spettacolo che inaugurerà la Scala il prossimo Sant’Ambrogio autorizzano almeno una domanda: possibile che ogni nuova regia debba presentarsi come la bonifica ideologica di un capolavoro? La cultura woke, quando si fa réclame, rischia di sbiancare non Otello, ma Verdi. La vera novità sarebbe un’altra: sentire Otello cantato come Dio comanda, una Desdemona che commuova, uno Jago che geli il sangue. Sul podio Myung-Whun Chung, in scena Jagde, Eleonora Buratto e Luca Salsi: a loro il compito più importante. Bianco o nero, l’Otello non ha bisogno di un certificato di buona condotta: ha bisogno di una voce. E possibilmente di restare in piedi almeno fino alla fine di «Esultate!».