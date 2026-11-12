Kimi l’arcitaliano col tricolore in testa

Che Pierino, questo Kimi Antonelli. Avrebbe potuto scegliere la via del conformismo globale, pitturandosi i capelli con i colori arcobaleno, buoni per celebrare l’iride simbolo del Mondiale F1 appena vinto e buonissimi per timbrare anche il cartellino del mainstream Lgbtblablabla. Avrebbe potuto perfino permettersi la chiccheria di travestirsi da provocatore sfoggiando in testa la bandiera di San Marino, Paese dove ha spostato la residenza nel 2024, dove risiedono alcune sue società e dove paga circa un 25% in meno di tasse rispetto a qui: cosa per il quale il Fatto Quotidiano lo ha subito premiato come «campione di risparmio sulle tasse».

Oppure, ancora, avrebbe potuto optare per i colori della bandiera palestinese, un lasciapassare morale che gli avrebbe spalancato tutti i salotti buoni.E magari far cambiare idea anche a Francesco Merlo, che su Repubblica ebbe a scrivere «complimenti a Kimi, ma rido della retorica che lo circonda e lo qualifica come una sorta di Leopardi. Non auguro a mio nipote di diventare come lui. Sogno per lui un futuro molto diverso, anche se più modesto». Parole sprezzanti che non abbiamo sentito ad esempio per il collega ferrarista Lewis Hamilton, sette volte campione F1 e fresco reduce da un pellegrinaggio al valico di Rafah, tra flash e contrizione: quindi in questo caso tutto bene.Invece Kimi si è presentato al ritorno in Mercedes con il tricolore in testa, un arcitaliano che ha lasciato (ancora) ha bocca aperta il suo principale Toto Wolff e surclassato (ancora), stavolta per appeal mediatico, il compagno di team Goerge Russell, già alle prese con il fegato spappolato dal successo del rivale di box.

Semplice, sfacciato, naif. Kimi è un cazzotto nell’occhio di chi vorrebbe i giovani ridotti a manichini docili, da usare come testimonial di questa o quella battaglia ideologica, da arruolare a forza nella brigata della “parte giusta della storia”.

Kimi butta là una derapata di bianco, rosso e verde e si rende imprendibile agli intellò, in difficoltà di fronte a un ventenne che fa il ventenne e si toglie uno sfizio talmente provinciale da lasciare attoniti i maestroni, collocandosi nel posto dove vuol stare: italiano fra gli italiani, una normalità extra -ordinaria fatta di pista e di talenti, di lavoro e sacrifici, di competenza e sudore. Tutta roba da maneggiare con attenzione e coltivare con costanza, come chi si sente di essere in “dovere di fare” e non “avere il diritto”, preteso, inventato, rivendicato spaccando vetrine, partecipando a scioperi demenziali al grido di slogan ancora più cretini, dove il tricolore sbiadisce sotto ai piedi di coetanei assoldati dall’ideologia a senso unico. Quella di chi protesta per ottenere, non di chi lavora per costruire.

Puzza spesso di retorica il voler indicare a tutti i costi lo sportivo di turno come un “modello”, ma stavolta consentiteci un’eccezione. Kimi belli capelli corre troppo veloce per quelli là, non lo hanno visto passare...