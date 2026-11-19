C’è chi, come Romano Prodi, ne fa una questione di voti: «Quando si parla di tasse, vince la destra». O chi, come Carlo Cottarelli, ne fa una questione di giustizia fiscale e di pragmatismo.

Tre i motivi per cui l’economista ed ex parlamentare del Pd boccia la patrimoniale. Il primo, ha spiegato ieri sul Corriere della Sera, che si tassa due volte lo stesso reddito, il secondo che finirebbe per scoraggiare il risparmio e quindi gli investimenti, il terzo è che sarebbe vanificata dall’elusione.

Impopolare, ingiusta, dannosa, inefficace. Eppure il campo largo, seppure tra grandi litigate sulle soglie e sulle modalità con cui infilare le mani nel portafogli degli italiani, sembra convinto che tassare i ricchi (Fausto Bertinotti anni fa li voleva far piangere) sia la strada giusta per tentare la scalata a Palazzo Chigi.

A poco è servito il clamoroso flop della California, il luogo da cui partono tutte le mode più amate dalla sinistra mondiale. Il 3 novembre scorso gli elettori si sono espressi sulla Proposition 40, un’imposta straordinaria una tantum del 5% sui patrimoni di oltre un miliardo di dollari (circa 200 persone) per finanziare la sanità. Bellissimo. Spenniamo 200 cattivissimi paperoni e garantiamo cure e tutele ai bisognosi. Il regno del woke e dell’ecologismo selvaggio, però, ha bocciato la proposta con il 52,8% dei voti.

Monito per campilarghisti e affini? Macché. Landini vuole colpire chi ha più di due milioni, gettito previsto 25 miliardi. Avs punta sui patrimoni sopra i 5,4 milioni per ottenere 15,7 miliardi. Il Pd ha invece messo nel mirino chi possiede più di 100 milioni, ma non ha ancora calcolato il bottino che si potrebbe ottenere, anche se qualcuno lo stima in 8,3 miliardi. I Cinquestelle, almeno Giuseppe Conte, perché la Appendino sta facendo da mesi una campagna a favore della patrimoniale, vorrebbero spostare il tiro sulle “speculazioni” finanziarie, sparando su transazioni e operazioni di Borsa. Le aliquote delle varie proposte oscillano tra l’1 e il 3%.

Un catalogo pieno di opzioni, nessuna delle quali, però, appartiene al mondo reale. Lasciamo stare le questioni di principio e quelle più strettamente politiche su cui mette in guardia Prodi. Il problema è che i conti non tornano.

In Europa la patrimoniale è applicata solo in Svizzera, Spagna, Norvegia e Francia (sugli immobili). Nel primo caso, dove la ricchezza è elevatissima, il gettito è di circa 9,5 miliardi. Ma in Spagna (l’unica che applica una patrimoniale generale) ci si ferma a 3,1 miliardi, in Norvegia a 2,7 miliardi e in Francia a 2,3. Cifre ben lontane da quelle ipotizzate dai tassatori campilarghisti. Non è un caso che negli ultimi decenni molti Paesi abbiano deciso di fare marcia indietro. In Europa è il caso di Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia.

Ma la fuga dalla patrimoniale non riguarda solo il Vecchio continente. Nel 1990 12 Paesi Ocse aveva una tassa sui ricchi. Nel 2020 la quota è scesa a 4. Stati evidentemente troppo vogliosi di punire chi crea ricchezza, occupazione e alimenta il Pil per rendersi conto della scarsa efficacia della tagliola sui paperoni.

Ma il paradosso è che, a ben guardare, Pd, Avs, M5S e anche la Cgil di Landini dovrebbero già essere molto orgogliosi dell’Italia. Per gli amanti della patrimoniale, infatti, va ricordato che siamo uno dei Paesi dove i beni sono tassati di più. Secondo i dati Ocse l’insieme dei prelievi sui patrimoni (Imu, imposta di bollo sui depositi e conti titoli, bollo auto e imposte di successione) sfila ogni anno dalle tasche dei contribuenti 47,6 miliardi di euro. Questo gettito rappresenta il 2,2% del Pil rispetto ad una media Ocse che si ferma all’1,7%.

Di questa stangata su beni che già sono stati tassati all’origine, che in Italia subiscono sia i ricchi sia i poveri e che pesa molto più delle strampalate proposte per colpire i paperoni, però, il campo largo non se ne occupa. Suggerimento per il centrodestra: oltre ai robusti tagli all’Irpef effettuati in questi anni, di fronte a chi vuole spremere i patrimoni con altri balzelli, perché non proporre di alleggerire quelli già esistenti.