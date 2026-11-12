Quella folla per Papa Leone che sorprende perfino la Chiesa

Sono impressionanti le folle che si accalcano, in questi giorni, attorno a Leone XIV in America Latina. Cosa cercano gli occhi e i cuori di questi popoli nell’epoca della confusione e dello smarrimento nichilista?Cosa chiedono, cosa amano, per cosa pregano ed esultano fino alle lacrime? È un fenomeno di massa (peraltro sempre senza incidenti o disordini) che caratterizza i primi 18 mesi del pontificato di Prevost.Aveva già destato stupore, subito dopo la sua elezione, la presenza (nel raccoglimento, nell’adorazione e nella festa) di un milione di ragazzi alla veglia di preghiera del 2 agosto 2025, a Tor Vergata, per il Giubileo dei giovani. Poi il viaggio del Papa in Africa dell’aprile 2026, pur non toccando i Paesi di quel continente con il maggior numero di cattolici, ha egualmente richiamato grandi folle.A giugno, Leone è andato in Spagna e a Madrid la messa del Corpus Domini, in Plaza de Cibeles, ha raccolto 1,2 milioni di persone.La veglia con i giovani allo stadio Santiago Bernabéu e dintorni circa 500mila giovani.

ATTRAVERSO I VILLAGGI

Così pure a settembre nella laicissima Francia dove gli stessi vescovi si sono stupiti di trovare alla veglia con i giovani allo Stade de France, il 25 settembre, 80mila partecipanti. Poi alla messa in Place de la Concorde, nel centro di Parigi, circa 800mila fedeli (nel percorso, fatto con la papamobile a Parigi, il primo giorno, il Papa è stato accolto e festeggiato da 300mila francesi sui boulevard). Nel piccolo borgo del santuario di Lourdes, infine, sono arrivate con il Papa 150mila persone.Ma il viaggio in Argentina (che da oggi proseguirà in Perù) è stato ancora più clamoroso, considerando che quel Paese ha meno abitanti dell’Italia.Alla messa di Buenos Aires, al Monumento de los Españoles, erano presenti 2,5 milioni di fedeli. Alla veglia con i giovani a Buenos Aires 1 milione di persone. Alla liturgia celebrata a Córdoba circa 650mila.Infine ieri, al santuario della Madonna di Luján, si è calcolata la presenza di circa un milione di fedeli.È chiaro che non è questione di numeri e giustamente Leone XIV lo ha ricordato in Uruguay: «Per illuminare molto non occorre essere in tanti, ma riflettere la luce del Signore» (del resto il cristianesimo 2000 anni fa conquistò il mondo con dodici uomini, senza mezzi e con tante persecuzioni).Quindi la Chiesa non guarda i numeri: sa che Dio conta solo fino a uno. Per Lui conta ogni singolo essere umano. In quella folla di milioni di persone ognuno, spesso anche facendo grandi sacrifici, ha voluto essere lì dove passava il Vicario di Cristo benedicendo e risanando. Come accadeva 2000 anni fa, con Gesù che attraversava i villaggi di Israele.

L’UNICO CAPACE DI FARLO

Tuttavia va detto, come ha notato Jeremy Wayne Tate, che oggi, nel 2026, «l’unica persona sul pianeta che può attirare milioni di persone ovunque vada è il Pontefice Romano». E bisogna riconoscere che - a prescindere da chi è il Papa del momento - è proprio il Vicario di Cristo che i popoli cercano. Perché gli stessi numeri si ritrovano anche nei pontificati precedenti. Bisognerebbe riflettere su questa millenaria e attuale centralità di Roma nel mondo.Sebbene le statistiche abbiano rilevato, soprattutto negli ultimi anni, un allontanamento dalla Chiesa, in particolare in America Latina, di fatto la fede cattolica poi esplode egualmente nei popoli e si assiste stupefatti a questa marea di persone, di mendicanti di Cristo e a tante conversioni.Si rinnova la grandiosa sinfonia cattolica che stupisce e tocca anche i cuori dei non cattolici: la meraviglia della gioia, delle preghiere, della commozione, della carità, dei miracoli, della festa, dei canti, dei colori attorno al Vicario di Cristo, alla Madonna e all’Eucaristia.È infatti evidente, per l’ammissione degli stessi vescovi che sono sorpresi da questo afflusso di gente e dalle conversioni, che non ci sono spiegazioni umane, organizzative o sociologiche.C’è una forza di attrazione che la Chiesa chiama “grazia” e sa provenire direttamente da Dio, passando anche attraverso i limiti (e gli sbagli) degli uomini di Chiesa.Il card. Parolin, di fronte alla folla di Parigi, aveva parlato di «sete di vita spirituale». È questo che caratterizza il nostro tempo. Perciò alla Chiesa si chiede che mostri il volto di Dio, la sua tenerezza, che doni la sua salvezza. Non che faccia comizi sindacali.In effetti, specialmente in America Latina, una deriva troppo sociologica e ideologica delle gerarchie ecclesiastiche e dei teologi, per influenza della Teologia della liberazione, del peronismo o del modernismo, aveva indotto una parte di cattolici ad andarsene e avvicinarsi a gruppi carismatici protestanti che mettono al centro i doni dello Spirito Santo. Ma non hanno la profondità spirituale e la verità della Chiesa Cattolica che, nei sacramenti, offre la vicinanza quotidiana e il soccorso del Salvatore.

FORTE ANNUNCIO

Con Leone XIV torna a risuonare questo forte annuncio spirituale che parla alle corde più profonde del cuore, a un’umanità smarrita e ferita. In Argentina ha chiamato tutti alla conversione, ad accorgersi dello sguardo di Gesù su ognuno e a riconoscere in Lui, «unico salvatore», il senso della vita. Perché «nessuno è caduto così in basso da non poter essere rialzato da Cristo».Inoltre si è capito anche il metodo di Leone per “correggere” con dolcezza certe espressioni controverse del predecessore senza sconfessare o umiliare. Per esempio quando ha detto: «Durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, Papa Francesco ha pronunciato parole che hanno fatto il giro del mondo: “Tutti, tutti, tutti”. Le pronunciò con quell’insistenza tanto sua, come chi desidera assicurarsi che nessuno sia rimasto senza ascoltare. Vorrei ispirarmi a quelle parole per parlare di cosa significa vivere come discepoli di Gesù: tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo».