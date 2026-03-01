L'ansia anticipatoria che fa vedere nero si può tenere a bada

C’è una strana legge della mente che pochi ammettono di conoscere: più pensiamo a ciò che potrebbe andare storto, più quel “sottile terrore” cresce dentro di noi, fino a diventare quasi tangibile. Non è fantasia: è una reazione naturale del cervello umano. Immaginare scenari negativi avvia un meccanismo di allerta interno, ma – e qui sta il paradosso – proprio questo meccanismo ci impedisce di affrontare le difficoltà reali. Quante volte ci siamo sorpresi a immaginare il peggio? La macchina che si rompe la mattina dell’esame, la malattia che compare all’improvviso, un progetto che fallisce, un rapporto che si spezza. All’inizio è solo un pensiero fugace. Poi si insinua, cresce, e ogni piccolo dettaglio della giornata diventa un campanello d’allarme. Così, senza accorgercene, questo pensiero diventa un’ombra ingombrante nella nostra mente.

La scienza chiama tutto questo “ansia anticipatoria”, ovvero la tendenza a credere che il peggio sia più probabile di quanto realmente sia. Funziona così: più ci concentriamo su eventi negativi, più il cervello li percepisce come reali e imminenti. E di conseguenza, fare qualcosa diventa più difficile. Paradosso estremo: chi pensa costantemente al peggio finisce spesso paralizzato di fronte a problemi che, con un po’ di lucidità, sarebbero facilmente gestibili. Oggi i pericoli concreti sono rari, ma quelli immaginari abbondano. La mente rimane in stato di allerta permanente, privando dell’energia utile per affrontare i problemi reali.