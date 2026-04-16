4 di Sera, "ma quale regime?": la piddina Bonafè resta senza argomenti

«In Ungheria non c’era, non c’è una dittatura. Non c’è un regime, il presidente Orban ha straperso le elezioni e ha lasciato il governo». Basterebbero queste parole per chiudere il caso-Ungheria e le strumentalizzazioni della sinistra. Ma Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, decide di zittire la sua interlocutrice, la dem Simona Bonafè, snocciolando tutte le questioni in ballo. «Bisogna farla finita con questa storia del regime, non c’era nessun regime - ribadisce il meloniano, mentre la deputata dem ascolta con gli occhi sbarrati -. Ci sono state le elezioni, chi governava il paese le ha perse ed è andato a casa. Vi dirò di più: nel parlamento scorso c'erano 8 partiti, anche partiti di sinistra, i socialisti, i liberali. In questo parlamento ci sono tre partiti: uno di centrodestra, uno di destra e uno di estrema destra». «Dico di più - aggiunge ancora Procaccini -: chi ha vinto le elezioni, cioè il mio collega Magyar, è la destra del Ppe.

Paolo Del Debbio e la "schifezza totale": Ue polverizzata Un mese fa, a Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio aveva definito il silenzio dell’Unione europea sul caro-carburan...

Sull’immigrazione è intransigente esattamente come Orban, così come sull’Ucraina nell'Unione europea e la rimozione del diritto di veto. Non c’è alcuna differenza», scandisce mentre la dem Bonafè prova a obiettare con volto terreo. «Anche io penso che Orban abbia sbagliato nello schiacciarsi su una posizione filo-russa che è antistorica. Nel suo ultimo comizio c’era gente che urlava la frase che lo stesso Orban diceva quando si opponeva al regime sovietico, “compagno è finita”, “Russia a casa”. Un posizionamento sbagliato e ne ha pagato il prezzo». Il finale è quasi irridente: «Le prime parole di Magyar su Giorgia Meloni?

Dritto e rovescio, "il pappone": Michele sconvolge Del Debbio «Alto 1,70 m, pesa 75 kg. Attenzione, cosa mangi a pranzo?». Basta una domanda alla giornalista di Dritto e ...