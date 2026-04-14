L'insostenibile eredità dei figli del Sessantotto

La prima cosa di cui ti accorgi, leggendo il romanzo d’esordio di Francesco Currò, è che è abituato a pesare le parole da molto tempo. Ad abbreviare, togliere, evitare di essere ridondante, andare all’osso: non per niente è diventato giornalista all’Ansa, molti anni fa, occupandosi per lo più di finanza ed economia. Da trent’anni è impegnato nella comunicazione d’impresa a livello strategico, ma risulta chiaro che questo romanzo covasse dentro di lui da molto tempo. Probabilmente si specchia in uno dei suoi personaggi che, bisogna dirlo, sono tratteggiati bene. È un libro che si legge con piacere Il coltello della memoria (Rizzoli, p. 240, €18) in cui si sezionano un paio di generazioni, in particolare quella che ha fatto il Sessantotto, per poi vivere il resto della vita rimpiangendo un’occasione perduta – e quella dei loro figli. Che dagli ideali tutto fuorché concreti di padri immaturi e assenti sono rimasti schiacciati dunque desiderano, semplicemente, un mondo fatto di certezze e di serenità, cose che non hanno avuto da piccoli.

UNA VITA DI RIMPIANTI

Ma detta così è presa un po’ troppo alla larga, quindi partiamo dalla trama. C’è un critico cinematografico ex sessantottino appunto, rimasto solo con i suoi fantasmi, dopo una vita colta, certo, ma vissuta in sordina nell’incapacità di amare e di incidere. Un uomo rimasto solo, una specie di eremita con molti rimpianti, in una casa in cui i libri escono da ogni dove, tra polvere e ricordi sgualciti. Novelli, questo il suo cognome, una notte decide di farla finita con un colpo di pistola lasciando un biglietto rivolto a tutti e a nessuno, in cui non chiede perdono, non si lamenta, dice che togliendo il disturbo in qualche modo avrebbe fatto solo un favore a chi lo conosceva. Non chiede perdono neanche a Pietro, suo figlio. Lo aveva avuto da una ricca altoborghese di Milano, Clotilde Brusa, che invece delle utopie se ne infischiava e se lo era preso per appuntarselo al petto come una medaglia perché, si sa, l’intellettuale di sinistra dal fascino alla Che Guevara ha sempre il suo perché e porta un tocco di esotismo nei salotti geneticamente conservatori. Un amore per lui, un gioco per lei, un disastro per entrambi.