Carlos Alcaraz, problema al polso: si ritira dall'Atp di Barcellona, Sinner resta numero 1

Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp 500 di Barcellona, in corso sulla terra rossa della città catalana, per un problema al polso, accusato ieri nel match di primo turno contro il finlandese Otto Virtanen. Lo ha annunciato lo stesso 22enne spagnolo in conferenza stampa.

"Ieri contro Virtanen dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorata, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio più serio di quanto ci aspettassimo tutti e devo ascoltare il mio corpo e fare in modo che non mi influenzi in futuro - ha spiegato -. Con grande tristezza devo tornare a casa e cercare di rimettermi il prima possibile".