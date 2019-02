Fitch, taglia le stime del Pil 2019 dell'Eurozona, l'Italia la peggiore insieme alla Germania: un disastro

L'agenzia di rating Fitch ha diramato un report piuttosto negativo sull'attività di sviluppo economico dell’Eurozona e sulle stime di crescita del Pil nel 2019. Il dato più allarmante è quello italiano, dato che per il Paese le previsioni sul prodotto interno lordo del 2019 vedono una riduzione dall’1,1 allo 0,3%.

Insieme all’Italia frena anche la Germania, passando dall'1,7% a poco meno dell’1%. Per la Francia, invece, la revisione è dall'1,7 all'1,4%, mentre per la Spagna dal 2,3 al 2,1%. In generale, come riporta l’analisi, i dati economici dell’Eurozona "si sono deteriorati più bruscamente di altre parti del mondo negli ultimi mesi".

Alla luce del quadro italiano, il vicepremier Matteo Salvini si sta adoperando nella ricerca di alleanze politiche con i rappresentanti degli altri stati europei, al fine di formare un’intesa "euroscettica" all’interno del Parlamento Europeo. Una mossa, quest’ultima, che secondo l’agenzia di rating non avrebbe forza sufficiente per trasformare il blocco da minoritario a maggioritario.