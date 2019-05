Pop Economy, Mentana, Zoro: il nuovo video-giornalismo al Premio Luchetta

Pop Economy sbarca a Link, il festival del buon giornalismo del Premio Luchetta, con il suo direttore Francesco Specchia: sabato 11 maggio, alle 11.30 nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità a Trieste si converserà di come spiegare ai millennials il mondo dell’economia. Pop Economy è la piattaforma video che racconta ai giovani l’economia, in modo serio ma anticonformista, informato ma divertente, credibile ma graffiante, popolare ma non banale. Il direttore Francesco Specchia converserà con l'editore Federico Prandi. Pop Economy è realizzato da un team di trenta persone con età media di 30 anni, ed è visibile online, in live streaming e on demand, sul sito https://www.popeconomy.tv/ e sul canale 224 del digitale terrestre. A Link festival 2019 sfileranno fino a domenica grandi voci del giornalismo: come Diego Bianchi ‘Zoro’, che riceverà il premio Luchetta sabato 11 maggio, e come Enrico Mentana, atteso domenica 12 maggio per la consegna del Premio Unicef ‘I nostri Angeli’. Ci saranno anche Alberto Matano, Emma D’Aquino, Claudio Pagliara, Gian Antonio Stella, Virman Cusenza, Gennaro Sangiuliano, Barbara Schiavulli, Nico Piro, Maria Concetta Mattei, Franco Di Mare e molti altri. Il programma del festival su www.luchettaincontra.it