"Lo abbiamo detto cento volte, i minibot non sono assolutamente decaduti". Claudio Borghi rilancia la "misura estrema" che qualche settimana fa ha quasi fatto saltare per aria Bruxelles, Bce e spread. L'economista euro-scettico e responsabile economico della Lega non molla di un centimetro, e anzi intervistato da Affaritaliani.it consegna anche una crono-scadenza: "Li faremo, come da lontana programmazione perché è sempre stato così, con la Legge di Bilancio". "Accompagneranno la flat tax e serviranno per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione ma anche i crediti di imposta delle persone fisiche", ha aggiunto Borghi. Rispetto alla contrarietà del ministro dell'Economia Giovanni Tria e ai dubbi espressi dal premier Giuseppe Conte e da Confindustria (nonché dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega), ha osservato: "Stiamo spiegando man mano la natura dello strumento dei mini-Bot, ad esempio a Confindustria e ad Assolombarda nei giorni scorsi. Ci stiamo provando e ci proveremo, anche con il ministro Tria"