Cornavirus, l'emergenza sanitaria porterà un calo del Pil del 15%: la crisi più grave della Repubblica

21 aprile 2020 a

a

a

Per l'Italia si prospettano tempi bui e una crisi ecomomica mai vista nella storia della Repubblica con un calo del Pil di 15 punti in percentuale per colpa del coronavirus. "Uno shock senza precedenti. La fase ciclica dell'economia italiana, complessivamente stagnante lo scorso anno si era già deteriorata nell'ultimo trimestre del 2019. La rapida diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dalla fine di febbraio, ha cambiato il quadro congiunturale con una velocità e un'intensità senza precedenti in tempi di pace". Lo scrive l'ufficio parlamentare di bilanbcio che spiuega che, "l'incertezza di famiglie e imprese continua ad aumentare. Per l'Ufficio parlamentare di bilancio, si prefigura, quindi, "per la prima metà dell'anno un calo dell'attività economica di intensità eccezionale, mai registrato nella storia della Repubblica" stimato in circa 15 punti percentuali.

Crollo del Pil, disoccupati alle stelle. Italia, addio: Fmi e Goldman Sachs scrivono il dopo-virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.