Superbonus 110%, architetti al sottosegretario Fraccaro: "Assuma carattere permanente"

Il convegno del Consiglio nazionale degli architetti è stato un’occasione per parlare dell’incentivo fiscale. Un plauso è andato al sottosegretario Riccardo Fraccaro ed al governo per aver avuto l’intuizione del superbonus 110% in qualità di “strumento in grado di avviare interventi di efficientamento energetico nel settore delle costruzioni - ha dichiarato il presidente Giuseppe Cappochin - incidendo anche positivamente sul mercato del lavoro dei professionisti. Da qui l’esigenza, che noi riteniamo fondamentale, che il superbonus 110% assuma carattere permanente come sembra anche essere l’orientamento del governo”. Infatti Fraccaro ha confermato che l’intenzione è quella di “impiegare le risorse del Recovery fund per prorogare ulteriormente la misura”, dando così modo a cittadini e imprese di usufruirne maggiormente. Inoltre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha lanciato un appello agli ordini professionali: “Piuttosto che chiedere una norma in più, occorre fare in modo che queste ristrutturazioni pagate coi soldi delle nostre tasse non creino speculazioni. Dunque bisogna controllare e monitorare che l’aiuto venga usato correttamente”.

