Unicredit, l'ad Mustier lascia in anticipo. Mps e Padoan, cosa c'è dietro

30 novembre 2020 a

a

a

Terremoto Unicredit: lascia l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier. Il banchiere francese era in scadenza nella primavera 2021 e sarebbe stato indotto a non ricandidarsi dal suo consiglio d'amministrazione, spiega Repubblica. Decisiva la strategia delle acquisizioni perseguite negli ultimi due anni dall'ad, nonostante avesse annunciato il contrario, e in particolare la trattativa con il Tesoro su Monte dei Paschi di Siena. Il dossier era pronto a essere chiuso sulla base di un prestito da 5 miliardi di euro dal governo all'istituto bancario, un "regalino" per accollarsi la patata bollente Mps. Poi il brusco stop in Cda. Il futuro dirigenziale di Unicredit è ancora incerto: proprio in vista dell'affare Montepaschi pare vicina la nomina a presidente dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, l'uomo che curò la nazionalizzazione del Monte dei Paschi.

"Se fate questa roba..." L'audio rubato a Di Battista nelle chat grilline: brutale minaccia al M5s, questi sono allo sbando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.