Volocom nomina il nuovo direttore commerciale e marketing e il direttore delivery e servizi di consulenza

Volocom, società specializzata nell’ambito dell’editoria digitale e del monitoraggio dei media, nomina Emilio Colaianni Direttore Commerciale e Marketing e Lucrezia Maggio Direttore Delivery e Servizi di Consulenza. La società è in una fase di forte espansione (crescita a doppia cifra percentuale negli ultimi 7 anni e + 35% dal 2019) e per sostenere adeguatamente il suo sviluppo ha iniziato un percorso di riorganizzazione interna e potenziamento del suo staff.

Emilio Colaianni, laureato in Economia e Commercio ha iniziato la sua carriera in una nota software house di origine angloamericana quotata in borsa e operante nel settore del Knowledge management e della gestione delle informazioni. Ha poi proseguito il suo percorso professionale in altre multinazionali del settore informatico nonché in ambito finance. Nel suo portafoglio clienti, allora come oggi, spiccano i nomi dei più grandi gruppi Corporate del settore Finance, Energy, Oil&Gas di cui è esperto conoscitore. Entra in Volocom nel 2002 su volontà dell’amministratore unico Valerio Bergamaschi e diviene il primo dipendente e commerciale dell’azienda. Dopo una carriera di successi professionali viene promosso a Direttore Vendite e oggi a Direttore Commerciale e Marketing. “Sono orgoglioso di aver accompagnato la crescita della società fin dai primi passi. Oggi siamo quasi trenta e non potrei essere più soddisfatto di aver contribuito a costruire un’azienda solida e di successo” afferma Colaianni.

Lucrezia Maggio è un giovane talento che fa il suo ingresso in Volocom nel 2014 dopo la laurea in Scienze della Comunicazione Sociale presso l’Università Pontificia Salesiana. All’interno dell’azienda, in quattro anni, diventa Responsabile Pianificazione e Sviluppo dei Servizi di monitoraggio, dove si distingue per i suoi skill organizzativi e per la capacità di dirigere il team di delivery e di assistenza al cliente. Il successo ottenuto nel ruolo le vale la promozione a nuovo Direttore Delivery e Servizi di Consulenza. “Le opportunità di crescita che mi ha offerto Volocom sono state fondamentali per la mia crescita professionale: sono lieta che il mio impegno sia stato riconosciuto dall’azienda ed entusiasta di affrontare questa nuova avventura” conclude Maggio.

