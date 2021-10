Enm, nuova presentazione del progetto "Yes I Start Up" in Veneto

18 ottobre 2021 a

In Veneto continuano le attività di Yes I Start Up, il progetto - riconosciuto best practice dall'Unione Europea - che si propone di aiutare giovani, neet, donne e disoccupati di lungo corso a dar vita, forma e concretezza alla propria idea di impresa.

Questo con l'ausilio di corsi mirati, che facciano davvero formazione e abituino il Discente a sviluppare costruttivamente il nuovo progetto imprenditoriale.

Il prossimo appuntamento on-line è previsto per Lunedì 25 Ottobre, alle ore 10:00. Previa registrazione sul sito https://bit.ly/c-yisu, ci si potrà collegare per conoscere il corso gratuito più adatto alla realizzazione del proprio futuro di Imprenditore.

L'evento sarà moderato da MARIO CREPET, Agente territoriale ENM del Triveneto. Per l'introduzione e i saluti istituzionali interverranno ANTONIO BRESSA, Assessore al Commercio del Comune di Padova e MATTEO ZENNARO, Sindaco del Comune di Longare (Vicenza).

In agenda anche le relazioni di NICOLA PATRIZI, Project Manager ENM, GIANCARLO PROIETTO, Coordinatore Operativo ENM, ELISA DE MARTINI, Responsabile Area Adulti e Imprese ENAIP Veneto e infine MARA MARCAT, Docente Yes I Start Up.

Arricchirà ulteriormente l'evento la testimonianza di ANNA MENEGHETTI, Fondatrice di "LaUva", azienda nata proprio grazie al sostegno del progetto Yes I Start Up.

