Dalla parte della sicurezza: Ninfea Srl portavoce del Made in Italy coraggioso e responsabile

13 dicembre 2021 a

Laura Pilotto è un’imprenditrice veneta, che guida la sua azienda nel settore tessile con ambizione e perseverante impegno. In seno all’emergenza sanitaria, Laura Pilotto e la sua équipe hanno prontamente risposto alla carenza di dispositivi di protezione. Artigianato ed eccellenza, storia di una femminilità coraggiosa – Di fronte alla sfida della primavera del 2020, un forte senso del dovere ha portato Ninfea Srl, azienda veneta impegnata nel settore tessile, a misurarsi con decisioni importanti e operazioni impegnative. L’équipe dello stabilimento di Onè di Fonte, una squadra di esperte tutta al femminile, ha risposto prontamente all’urgenza di salvaguardare la salute dei cittadini, convertendo parte delle aree laboratoriali e dotandosi di macchinari professionali per la realizzazione di mascherine dagli altissimi valori protettivi e riutilizzabili, oggi confezionate in migliaia di unità giornaliere. Imprenditoria italiana, sinonimo di eccellenza e responsabilità – Per Ninfea Srl, eccellenza, sicurezza e sostenibilità sono i cardini della crescita e dell’accelerazione verso un futuro sicuro e sostenibile. Proprio per questo, alla luce delle nuove misure di contenimento dei contagi valide a partire dal 6 dicembre, l’azienda trevigiana risponde con rinnovato senso del dovere e si appresta a protrarre il proprio impegno nel contributo alla tutela della salute collettiva.

“Ci siamo rimboccate le maniche, per la serenità dei grandi e per quella di chi si prepara a prendere le redini della vita e del futuro. Oggi, come italiani, abbiamo bisogno di cooperare per un bene collettivo, per continuare a intrecciare quella trama di sinergie che ci ha uniti nel momento di maggiore preoccupazione. A differenza di quanto accadeva nelle prime fasi, oggi abbiamo in mano soluzioni che ci permettono di rispondere adeguatamente a questa lunga prova di resilienza. Ognuno è chiamato a contribuire all’impresa. E ancora una volta, Ninfea Srl farà la sua parte” - Laura Pilotto, CEO Ninfea Srl. I dispositivi di protezione Ninfea, resistenti ad oltre 20 lavaggi domestici, sono realizzati in 100% cotone certificato OEKO-TEX e rispettano alti standard ergonomici e di traspirabilità. Si classificano come mascherine chirurgiche di Tipo II lavabili e riutilizzabili, con Efficienza di Filtrazione Batterica pari al 99%, realizzate in tre diversi modelli (per adulti, adolescenti e bambini) e provviste di marcatura CE. Anche nel pieno dell’emergenza nazionale, l’azienda veneta ha bocciato politiche non sostenibili e ha voluto fare la sua parte per garantire serenità non solo agli adulti, ma anche ai bambini e ai ragazzi, cuori pulsanti di nuove consapevolezze e fautori di un domani più attento all’ambiente. Agli adulti - a casa, al lavoro, a scuola - spetta oggi la responsabilità di agire abbracciando sin da subito l'etica della sostenibilità, perché il loro futuro è nelle nostre mani. – Le aziende e le realtà interessate a raccogliere maggiori informazioni sull’iniziativa potranno visitare il sito Internet www.ninfeasrl.it oppure contattare Ninfea Srl all’indirizzo email [email protected] Laura Pilotto persegue lo sviluppo di un’azienda sostenibile: utilizzare le risorse per il bene comune, prendersi cura del territorio e della comunità. Nel corso degli anni, il suo operato si è contraddistinto nel settore abbigliamento per professionalità ed esperienza nel ripristino dei capi, offrendo un ampio spettro di servizi in molteplici aree produttive e collaborando con eccellenze del Made in Italy

