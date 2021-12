Bollette alle stelle, ciabatte e pulire il forno in questo modo: i due trucchi per salvare i risparmi

14 dicembre 2021 a

Il caro bollette colpisce tutti. Con lo scatto in avanti dei rincari le conseguenze sono disastrose per le tasche di tutti i contribuenti, così non si può che fare ricorso ad alcuni accorgimenti. A stilarli ci pensa Il Giorno che riporta alcune abitudini casalinghe che, se cambiate, sono in grado di contenere i consumi di energia elettrica e gas. Ecco allora i dieci consigli da seguire. Per prima cosa, allo scopo di consumare meno energia elettrica, bisogna tenere sempre puliti il forno, la lavatrice, il ferro da stiro e gli altri elettrodomestici, perché lo sporco e il calcare gravano in maniera pesante sulle bollette. Non solo, perché gli elettrodomestici alla stregua di lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e freezer devono essere usati sempre a pieno carico così da poter diminuire i lavaggi. In particolare, per quanto riguarda il frigorifero, è bene aprirlo e chiuderlo meno volte possibile evitando di depositare al suo interno cibi ancora caldi. Ciò provoca lo sforzo del motore e il conseguente maggior consumo di corrente.

Poi è meglio concentrare i lavaggi in lavastoviglie e lavatrice negli orari in cui l'energia elettrica, per contratto, ci costa meno. E ancora, acquistando per pochi euro una ciabatta con interruttore si possono collegare più dispositivi di uno stesso impianto. In questo modo sarà molto più facile staccarli quando non li si usa. Utile anche utilizzare le lampadine a basso consumo, con la possibilità di acquistare un apparecchio che consente di mantenere accesa la luce solo per un determinato tempo.

Un occhio di riguardo anche alla luce consumata all'esterno della casa. In giardino o in terrazzo possiamo utilizzare lampade automatiche che si attivano grazie a sensori di movimento, oppure luci a energia solare che si caricano durante la giornata e illuminano di notte. Le due due accortezze riguardano invece l'acquisto di elettrodomestici a basso consumo e l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto, allo scopo di ottenere grossi risparmi sia sulla bolletta sia nella dichiarazione dei redditi.

